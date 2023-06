A program 17 éve indult, jelenleg mintegy 1100 óvoda a tagja. Somogyban 35 Zöld Óvoda működik.

Miklós Andreától, a balatonszemesi Nyitnikék óvoda és minibölcsőde intézményvezetőjétől tudjuk, hogy a Zöld Óvoda címet 2022-ben kapták meg. A környezettudatos nevelés mellett fontosnak tartják, hogy a gyermekek életkori sajátosságuknak megfelelő programokon vegyenek részt. – Van magaságyásunk, szemétgyűjtési akcióban vettünk részt, és ökohetet is szerveztünk – mondta. – Később tanösvényt szeretnénk létesíteni, a gyermekeknek kerti szerszámokat akarunk majd vásárolni, és a tervek között egy komposztálóláda beszerzése is szerepel.

A minél fiatalabb korban megkezdett szemléletformálás alapvető fontosságú, ezt segítik a Zöld Óvodák is, amelyekben a gyermekek életkoruknak megfelelő, élményekre és tapasztalatokra épülő környezeti nevelést kapnak.

Június 6-tól szeptember 30-ig lehet pályázni az Energiaügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium által meghirdetett Zöld Óvoda, Címmegtartó Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére.

A Zöld Óvoda minősítő cím pályázat elősegíti a környezettudatos és fenntartható szempontok, értékek elterjesztését, biztosítja az élményekre és tapasztalatokra épülő környezeti nevelést az intézményekben.