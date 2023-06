Az ünnepségen részt vett Szita Károly, Kaposvár polgármestere is, aki átadta a Kaposvári 150 emlékzászlót.

– Mindannyiunk számára nagy öröm, hogy diákjaink helyt álltak a vizsgán – hangsúlyozta Papné Szabó Ibolya, az intézmény igazgatója. Simon Zsuzsa, a vizsgabizottság elnöke kiemelte: az, hogy a végzősök befejezték a tanulmányaikat, egy út kezdete. Azt mondta: senki ne dőljön hátra, az élelmiszeriparban gyorsan változnak a trendek, s azok a szakmunkások számíthatnak sikerre, akik gyorsan alkalmazkodnak a változó követelményekhez. Szita Károly, Kaposvár polgármestere is gratulált a végzősöknek, s átadta a vizsgázók emléklapját. Hangsúlyozta: nagyon dinamikus iparfejlesztés zajlik Kaposváron, s ebben a frissen végzett fiatalok szakmájára is szükség van. S a gépiparon kívül az élelmiszeripar is újabb lehetőséget teremt az elhelyezkedésre. Szita Károly az ünnepségen átadta a Kaposvár 150 emlékzászlót.

– Már vártam ezt a pillanatot, jó érzés, hogy túl vagyok a vizsgákon – mondta mosolyogva a 19 éves Smith Marcell, aki a pék szakképesítést szerezte meg. – Az elméleten kívül rendszeresen jártunk gyakorlatra, változatosan zajlott az oktatás, volt, amikor kenyeret sütöttünk, máskor fonott kalácsot készítettünk. Szerintem ez olyan pálya, amelynek van jövője és lehet fejlődni. Ehhez szükség van a tanulásra, s fontosnak tartom az érettségit is.