A Somogyban és a Dél-Balatonon is egyedülálló kezdeményezés eredményeként több tízezer makkot ültettek el csaknem öt hektárnyi területen, hogy pár év múlva cserfák, kocsányos és kocsánytalan tölgyfák árnyéka alatt pihenhessenek az idelátogatók. Csapody Bence, a balatonszemesi Kistücsök Food & Room vezetője elmondta: bíznak benne, hogy a turisták kedvet kapnak ahhoz, hogy egész évben ellátogassanak a somogyi erdőségekben, közben az aktív turisztikai szolgáltatásokat igénybe veszik. Hozzátette: tervezik, hogy pihenőpadokat is létrehoznak, valamint turista útvonalakat jelölnek ki a most telepített erdőben. Gremsperger Gábor, a Climate Action Kft ügyvezetője elmondta: három éve a fenntarthatóság és klímavédelem jegyében alakult vállalatuk. - A közös, hosszú távú munkánk legfontosabb eleme az, hogy újratelepítünk őshonos fafajokat, így növeljük hazánk erdősültségét, jelenleg Magyarországon a fával és erdővel borított területek aránya 25 százalék, 2030-ra a célkitűzés 27 százalék - tette hozzá Gremsperger Gábor.