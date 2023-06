Kedvesen tessékelt be megújult otthonába Zóka Józsefné. – Nem lehet ráismerni a házra, kicserélték az ablakokat, megújult a fürdőszoba, lett új konyhabútor és gáztűzhely is és a bejárati ajtó is új és nézze meg mekkora nagy kandallónk van – mutatta büszkén az újvárfalvai nő otthonát. Hozzátette: a legjobban annak az előtérnek örül, amely a bejáratnál lett kialakítva, így nem esik be az ajtóig a hó télen. Zóka Józsefné nyugdíjas és két unokáját neveli, valamint beteg férjét ápolja. – Ketten kapunk 140 ezer forintot, abból ennyi mindent nem tudtunk volna megvalósítani, most tényleg van mindenünk – mesélte meghatottan a nagymama.

Nagy az öröm a megújult otthonban.

Fotó: Kovács Tibor

Újvárfalván hét ingatlant fejlesztettek pályázati forrásból. Három ezek közül teljesen újonnan épült. Egyikbe költözött Zóka Mercédesz és párja, Csonka Szabolcs, akivel öt éve élnek együtt. – Van egy előszoba és három szoba, a konyhához spájz is tartozik – mutatta a patikarend tisztaságú házat lakója. A fiatal lány szárított virágokkal, színes kosarakkal dekorálta ki a házat, hogy még otthonosabbá tette. – A párom villanyszerelőként dolgozik, én most érettségiztem, van egy óvodai dajka és ápoló szakmám, de beiratkoztam kisgyermeknevelő szakra is – sorolta tanulmányait Mercédesz. Hozzátette: még nem tudott elhelyezkedni, mert nappali képzésen tanult. – Visszavan a kerítés építése, a tűzifát már megvásároltuk és sikerült az udvart is elfüvesíteni – tette hozzá a fiatal.

Segítséggel építik a fiatalok közös életüket.

Fotó: Kovács Tibor

Kiss Péter Pálné, a település polgármestere elmondta: két EFOP pályázatot nyertek. Az egyik segítségével három éven át tartottak életviteli tanácsadást, háztartásvezetési képzéseket, gyermekfoglalkozásokat a településen élő hátrányos helyzetű családok számára. Két Csillagpontot is kialakítottak Újvárfalván, az egyikben fürdési, mosási lehetőséget van és egy konyhában tudnak főzni a családok. A másikban pedig közösségteremtő rendezvények kapnak helyet.

A szegregációban élő 32 újvárfalvai új otthont kapott. – A 235 millió forint pályázati forrásból négy házat felújítottunk, hármat újonnan építettünk, be is lettek rendezve, sőt még gépiesítettük is – tette hozzá a polgármester. A projektzáró rendezvényen Móring József Attila, kormánybiztos elmondta: nyolc somogyi település pályázott sikeresen. – Ez a fejlesztés az egész falu megmentéséhez hozzájárul és óriási munka van mögötte, hogy ez megvalósult – tette hozzá a kormánybiztos.