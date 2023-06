Négylábú társaink számára kritikus időszak a kölyökkor. A kiskutya etetése és gondozása a felnőtté válás korai szakaszában döntő szerepet játszik általános egészségi állapotában és jólétében. A kölykök tápanyagigénye eltér a felnőtt kutyákétól, és legtöbbször a kölyökkutya fajtájától, korától és ivartalanított állapotától függenek. A kölyökkutyák növekedése gyors az első néhány hónapban, ezért teljes és kiegyensúlyozott táplálékkal kell etetni őket felnőttkoruk eléréséig, főként bizonyos tápanyagokból, mint az aminosavak, fehérjék, ásványi anyagok, zsírok és vitaminok.

Egészséges kutya, boldog kutya

A helytelen táplálás gyakran emésztési problémákban – leginkább hasmenésben – nyilvánul meg. A tápanyagokban szegény étrend az idő múlásával is látszik, a bundájuk állapota romlik, gyakran válik piszkossá, porosnak és fénytelennek tűnik, és később akár szaporodási és súlyproblémák, valamint viselkedésbeli változások is előfordulhatnak. A táplálással kéz a kézben jár a kutya nevelése, amelyet ideális esetben korai életkorban kell elkezdeni. Az egészséges és boldog kisállatnak mindig legyen saját helye, ahol bármikor megpihenhet, és elegendő mozgást biztosítsunk neki. A kutyák túletetése általános és gyakori probléma világszerte, a Waltham Petcare Science Institute és a Liverpooli Egyetem közös kutatása is rávilágított, hogy a túlsúlyos kutyák nagyobb valószínűséggel élnek rövidebb életet, mint az ideális testsúlyúak1.

A kutyák egészségének alapja a megfelelő tápanyag és az adagok pontos betartása

Amikor egy gazdi új kiskutyát hoz haza, egy ideig továbbra is azt a táplálékot kell adnia neki, amelyet a tenyésztőnél kapott.

„A kölyökkutyák megfelelő tápanyagellátása kritikus kérdés, hiszen az intenzív növekedés időszakában elkövetett táplálási hibák kedvencünk jövőjét egész életére károsan befolyásolhatják. Sokan azt hiszik, hogy ami jó az embernek, az a kutyák igényeit is kielégíti. Ez alapvető tévedés, hisz legjobb barátaink tápanyagigénye jelentősen különbözik a miénktől” - magyarázza Dr. Király Péter, szakállatorvos.

A legkisebb kölyökkutyáknak más arányban van szüksége ásványi anyagokra, energiára és egyéb összetevőkre, ezért számukra a JUNIOR feliratú táp megfelelő, amely speciális összetételű formulát kínál a növekvő szervezet számára. A konkrét márkát minden tenyésztő maga dönti el, de érdemes olyan terméket választani, amely mögött hiteles állatorvosi kutatóközpont áll, így a gazdik biztosak lehetnek abban, hogy az eledelt a legújabb táplálkozási ismeretek szerint fejlesztették és gyártották. A brit Waltham Petcare Science Institute egyik ajánlása a Pedigree® Junior kutyaeledel, amelynek megfelelő vitamin- és tápanyagtartalma elegendő energiát és táplálékot biztosít a kölyökkutyák számára. Rendkívül fontos a megfelelő adagolás is, amelyről a csomagoláson található tájékoztató. Ennek betartásával megelőzhető az elhízás és más egészségügyi problémák. Célszerű az egész napra ajánlott napi mennyiséget kezdetben öt kisebb adagra osztani, majd az adagok számát fokozatosan csökkenteni, továbbra is megtartva a teljes napi mennyiséget. Kb. 4 hónapos korukban a kutyákat napi négyszer kell etetni, majd 6 hónapos korukig napi három adagra kell csökkenteni, utána pedig elegendő naponta kétszer etetni őket. A felnőtt étrendre való túl korai váltás megváltoztathatja a kölyökkutya fejlődését, és negatív, hosszú távú hatásokkal járhat, amelyek a felnőttkorban is tovább tartanak. A kölyökkutya egészséges növekedésének nyomon követése fontos annak megállapításához, hogy jó úton halad-e az ideális súlyával, és segít a lehetséges táplálkozási vagy egészségügyi problémák korábbi azonosításában, megkönnyítve a beavatkozást, mielőtt a kölyökkutya egészsége veszélybe kerülne2.

Táplálási tévhitek

Tévhit: a nagytestű kutyafajtáknak sok kalciumra van szükségük. A nagyobb kutyák gazdái sokszor adnak túrót vagy joghurtot a jó minőségű táp mellé, de ez a szükségtelen lépés oda vezethet, hogy a kutyák túl sok kalciumot kapnak, ami felhalmozódhat ott, ahol nem kellene, és egészségügyi problémákhoz vezethet.

Tévhit: egy kutyának élete első évében sok húsra van szüksége, ezért a gazdik ismételten túltáplálják kedvencüket színhússal. Ez viszont kevés kalciumot és sok foszfort tartalmaz, így egy kis kutya testét eláraszthatja a foszfor, és a csontokból kalciumot kell kimosnia, hogy fenntartsa a belső környezet homeosztázisát, ami a csontok meglágyulását eredményezheti. Dr. Király Péter állatorvos szerint akkor követjük el a legkevesebb táplálási hibát, ha az állat testméretéhez illeszkedő összetételű jó minőségű, kölyökkutyák számára gyártott állateledellel etetjük kedvencünket.