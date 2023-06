Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a borászati és gasztronómiai trendekbe, a hazai borfogyasztási kultúrába, a borászati márkaépítésbe, kiemelt téma lesz a fenntarthatóság, valamint megismerhetik a térségre jellemző eredetvédelmet, a Csopaki Kódexet. Az eseményen kerekasztal-beszélgetéseken vesznek részt a borászati és gasztronómiai szcéna neves képviselői: Herczeg Zoltán, a Dining Guide kiadó-tulajdonosa; Kiss-Szabó Eszter a Felelős Gasztrohős Alapítvány kommunikációs vezetője; Dr. Árvai Anita, a Veganeeta Home gasztroinfluenszere; Török András, az Andriska Pékbisztró vezetője és Lovász József Domi, a Sáfránkert Vendéglő és a Homola portfólió új gasztronómiai vezetője – a beszélgetéseket Havas Dóra, a Lilafüge gasztrobloggere vezeti. A régió neves pincészeteinek tulajdonosai és borászai is jelen lesznek; Kovács Tamás (St. Donát Borkúria), Jásdi Attila (Jásdi Pince), Bakó Ambrus (Petrányi Pincészet) és Homonna Attila (Homola Pincészet). A délutáni program során nyílt kerekasztal-beszélgetéseken, minipiacon, interaktív edukációs játékokon és pikniken vehetnek részt az érdeklődők, a záróprogramot borkóstoló kíséri, melyen a látogatóknak lehetősége nyílik összekóstolni a térségre jellemző borokat, mindehhez a Homola Borterasz egyedi panorámája társul, ahol a Balaton szinte a kert végét éri. Az esemény a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat támogatásával valósul meg.

„Lehet egy márka fenntartható?” A gasztrokulturális program első beszélgetése a brand témakörét helyezi fókuszba a borászatoknál. Mi alapján választunk bort? Mennyire fontos a címke és a brand? Mi befolyásolja a döntéshozatalt a fogyasztók körében és hogyan tudunk tudatosabban vásárolni? Mit jelent a fenntarthatóság egy borászati brand életében? A szekció meghívott vendége Herczeg Zoltán, a Dining Guide kiadó-tulajdonosa, aki Havas Dórával beszélget. A beszélgetésen szó lesz a hazai borfogyasztási kultúráról, márkaépítésről, a címke szerepéről és jelentőségéről, hazai és nemzetközi trendekről, valamint az eredetvédelem és a jogi szabályozások fontosságáról.

„Fenntarthatóság a gasztronómiában” – a beszélgetésen a régió meghatározó gasztronómiai szereplői gondolják tovább a fenntarthatósági szempontokat a térség vendéglátói kultúrájának vonatkozásában. A témák: minőségi ételek, helyi termelők, tartósítószermentes alapanyagok, hazai superfoodok, húsmentes és vegán ételek. A szekcióban részt vesz Kiss-Szabó Eszter a Felelős Gasztrohős Alapítvány képviseletében, céljuk a környezettudatos, felelős étkezés elterjesztése és ezek egészségesebbé tétele öko-gasztronómiai megoldások integrálásával. Az alapítvány sokoldalú szakmai tevékenységgel segíti a felelősen gondolkodó vendéglátóhelyeken a környezetbarát intézkedések bevezetését és a fenntarthatósági törekvések kommunikációját a vendégek felé. Dr. Árvai Anita, a balatonalmádi Veganeeta Home étterem vezetője, a Veganeeta brand tulajdonosa, gasztroinfluenszer a saját történetén keresztül mutatja be az egészséges és fenntartható étkezés sokszínűségét, alternatíváit. Meghívott vendég továbbá Török András, aki Káli-medence kapujában, Kővágóörsön vezeti a térség egyik leghíresebb reggeliző-pékségét, az Andriska Pékbisztrót. A beszélgetésen Lovász József Domi, a Sáfránkert Vendéglő és a Homola portfólió új gasztronómiai vezetője mutatja be a Homola Pincészet megújult gasztronómiai koncepcióját.

A program záróprogramja a helyi védjegyet, a Csopaki Kódexet és a hozzá fűződő szabályozást ismerteti meg a résztvevőkkel. A „Csopaki Kódex szerepe a borrégió életében” című beszélgetés során megszólalnak az érintett borászati szereplők: Kovács Tamás (St. Donát Borkúria), Jásdi Attila (Jásdi Pince), Bakó Ambrus (Petrányi Pincészet) és Homonna Attila (Homola Pincészet). A régió vezető pincészeteinek tulajdonosai és borászai révén betekintést kapnak a résztvevők a Balatonfüred-Csopaki Borvidék unikális eredetmegjelölési rendszerébe. A beszélgetést borkóstoló kíséri, amelyen a látogatóknak lehetősége nyílik összekóstolni a térségre jellemző borokat.

A gasztronómia ma már nem csupán a borokról, italokról, ételekről, s még csak nem is az élményről szól önmagában, hanem a fogyasztói és a termelői kultúra olyan aspektusait is figyelembe veszi, mint a környezettudatosság vagy éppen a fenntartható gazdálkodás, a szezonális és lokális alapanyagok, a környezetet nem károsító, hosszú távon fenntartható eljárások használata. Az EKF a minőségi vendéglátás mellett elkötelezett ezen értékek mellett is, az adott program ezt a témakört igyekszik körbejárni a régiós szereplők segítségével, így hosszabb távon is sorvezetőként szolgálhat a borfogyasztás és a kulináris örömök iránt érdeklődők – és a szakmai közönség számára is.

A Homola Pincészet kiemelt hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra. A pincészet missziója, hogy Paloznakot és a térséget egyre többen fedezzék fel, és a tudatos borfogyasztás jegyében ismerjék meg a régió pincészeteit és termelőit – így járulva hozzá a térség turisztikai fejlődéséhez.

Program:

15.00-16.20 „A brand szerepe a borfogyasztásban - lehet egy márka fenntartható?” Brandépítés a gasztronómiában és a borban – beszélgetés

16.30-18.00 „Fenntarthatóság a gasztronómiában - hogyan étkezzünk környezettudatosan és tegyük környezetünket zöldebbé? Személyes és szakmai tippek a környezettudatos, lokális étkezésről, a Balaton környékéről. – kerekasztal-beszélgetés

18.00-19.30 “Szakmai workshop és borkóstoló: Csopaki Kódex szerepe a borrégió életében” – kerekasztal-beszélgetés és borkóstoló

14.00 – 20.00 Borkóstolás | minipiac a Tihanyi PIAC Placc részvételével | Felelős Gasztrohős interaktív, edukációs játékai | kötetlen beszélgetések és piknik a kertben

Az esemény a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat támogatásával valósul meg.