A sör ára bizony elszállt, ahogy minden másé is, foglalta össze tapasztalataikat kérésünkre Király Gergely, a balatonszentgyörgyi Sörművek ügyvezetője. A piacon az energiaárak többszöröződtek, és a sörhöz felhasznált széndioxid ára szintén a többszörösére nőtt. A kereslet nem csökkent, a termékek eladása mégis nehezebbé vált, mert az új árakat nehezen fogadják el a vevők.

– Hogy megtartsuk a vevőinket, több esetben a saját hasznunkból kellett engednünk – vallotta be a sörfőzde vezetője. – Nehéz időszakot élünk, tudatosan próbáljuk az árainkat a többi kézműves sörfőzde árai alatt tartani. Úgy tekintünk önmagunkra, hogy Magyarország legnagyobb minisörfőzdéje vagyunk. Nálunk csupán négyezer liter egy főzet, emiatt tudjuk némileg jobb áron tartani a termékeinket, de még így is drágultak a sörök, és ezt a fogyasztó érzi meg leginkább.

Az új helyzetben nyitottak az alkoholos üdítőgyártás felé, már tavaly is próbálkoztak ezzel, s éppen most állnak neki a nyári gyártásnak. A balatonszentgyörgyi sörműhelyben olyan új termékeket vezetnek be, mint az epres, bodzás vagy citromos ízesítésű sörök. Vásároltak egy új készüléket, amivel alkoholmentes söröket tudnak gyártani.

Néhány napja vette észre Nagy Sándor vendéglátós, hogy az általa magasnak tartott árait a vendégek az alacsonyabbak között tartják számon más vendéglátóhelyekhez képest. – A kereslet nem csökkent, mert aki eddig is sörivó volt, az nem mond le róla, de érezhető, hogy kissé visszafogják magukat vagy egy magasabb árfekvésű sörről áttérnek az olcsóbbra – mondta. – A beszerzési ár 350 és 500 forint között mozog, ehhez képest a sörökön az árrést szűken szabják a kocsmárosok, bár találkozni 800-900 forintos vendéglátói árral is. Az ezer forintot már lélektani határnak tartom, egy félliteres üveges sört vagy csapolt sört ennyiért már nehezen lehetne eladni Kaposváron.

A dobozos világos sör árának változása 2022. január–2023. január



év/hónapvilágos sör 0,4–0,5 liter 2022/1254 Ft 2022/5264 Ft 2022/8276 Ft 2022/12304 Ft 2023/1343 Ft

Egy év alatt 38 százalékot drágult

2022 januárja és 2023 januárja között 37,8 százalékkal nőtt a sör ára Magyarországon. Ez az áremelkedés még uniós szinten is rendkívül kiemelkedőnek számít, ezért a Pénzcentrum egyenesen magyar sörkatasztrófáról beszél. A drágulásban a második helyen Litvánia állt, ahol majdnem feleennyivel, 19,8 százalékkal nőtt a sör ára. Bár a magyar lakosság nem tartozik a világ legnagyobb sörfogyasztói közé, itthon is az egyik legkedveltebb alkoholos italnak számít a sör. Olyannyira, hogy a KSH legutóbbi adatai szerint a hetente legalább egyszer szeszes italt fogyasztó magyarok közül 63 százalékuk sörrel oltotta a szomját. A magyar söripar éppen kezdett volna kilábalni a járvány okozta veszteségből. Ugyanis amíg 2019-ben, a járvány kitörése előtt az öt legnagyobb magyarországi sörgyár 6,216 millió hektoliter sört forgalmazott, addig 2020-ra a termelés visszaesett 5,662 millió hektoliterre. Csak 2022-ben kezdte megközelíteni a járvány előtti szintet 6,006 millió hektoliterre.