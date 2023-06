A prosztatarákot jellemzően idős korban diagnosztizálják, a legtöbb esetet 60-75 év között ismerik fel. A betegség évekig tünetmentesen fejlődhet. Az olyan tünetek, mint a vizelési panaszok, vérvizelés megjelenése, esetleg csontfájdalom, neurológiai panaszok gyakran csak késői, előrehaladott stádiumban jelzik a betegséget. A prosztata daganat felismerésében is kiemelten fontos a rendszeres szűrővizsgálat, különösen az idősebb férfiak számára.

Magyarországon évente körülbelül 4-5000 férfinél diagnosztizálnak rosszindulatú prosztata daganatot, 2020-ban 3691 főnél fedezték fel a betegséget, de egy évvel korábban 4808 férfit érintett.1 A világon minden esztendőben másfél millió új esetet jelentenek, és a prosztatarák a férfiak körében a harmadik leggyakoribb halált okozó betegség,2 hazánkban évente 1500-1600 férfi veszti életét miatta.3 A betegség genetikai halmozódást mutat, nagyobb eséllyel alakul ki olyan férfiaknál, akik családjában korábban előfordult már hasonló daganat, vastagbélrák vagy női rokonoknál petefészekrák.

Az idősebb férfiaknál jelentkezhet a prosztata megnagyobbodása, ezért rendkívül fontos, hogy a tünetmentes 50 év feletti férfiak is rendszeresen részt vegyenek urológiai szűrővizsgálatokon. A nemzetközi urológiai ajánlások alapján családi érintettség esetén ezeket a szűrővizsgálatokat már 45 éves korban érdemes elkezdeni. Ezzel kapcsolatban Dr. Volford Gábor, az Affidea Magyarország radiológusa kiemelte: “A daganat korai felfedezése jelentősen javítja a kezelések eredményességét és az életkilátásokat, valamint csökkenti a szövődmények kockázatát is. Az időben felfedezett alacsony kockázatú daganatok esetén a műtéti kezelés elkerülhető. A közepes és magas kockázatú daganatoknál a műtét (esetleg hormon terápiával kiegészítve) valamint a sugárterápia a legtöbb esetben gyógyuláshoz vezet. Ezért a korai felismerés fontossága kiemelkedő szerepet játszik a prosztatarák elleni küzdelemben. 50 év felett javasolt a rendszeres urológiai vizsgálat, beleértve a PSA laborvizsgálatot is, mely elősegíti az időben történő diagnózist és a megfelelő kezelési lehetőségek korai elérését, ezáltal biztosítva magas gyógyulási esélyeket. Az urológiai vizsgálatokat egészíti ki a multiparametrikus prosztata MR-vizsgálat, mely fájdalommentesen, nagy pontossággal azonosítja a lehetséges daganatokat, és azok kiterjedését. A multiparametrikus prosztata MR-vizsgálat alkalmas az alacsony kockázatú daganatok utánkövetésére is, ezáltal elkerülhetőek a feleslegesen korai beavatkozások. “

A prosztatadaganatok diagnosztikájának kulcsfontosságú eleme a multiparametrikus prosztata MR-vizsgálat, amely az Affidea Magyarország minden olyan központjában elérhető, ahol MR berendezés működik. Dr. Volford Gábor hozzátette: „Az urológus javaslata alapján elvégzett multiparmetrikus prosztata MR-vizsgálattal igazolt daganatok esetén minden esetben mintavétel (biopszia) elvégzése szükséges a pontos daganat típus meghatározásához és a kezelés megtervezéséhez. Ehhez a legkorszerűbb eljárás az MR fúziós biopszia, mely az Affidea Péterfy Sándor utcai kórházi központban elérhető. Ez az eljárás alkalmas a tumor gyanús terület célzott mintavételére, ezért a hagyományos módon végzett prosztata biopsziával összevetve nagyobb biztonsággal igazolja az esetleges rosszindulatú folyamatokat."

Bár az Európai Unió felvette a prosztatarákot a javasolt szűrővizsgálatok közé, Magyarországon jelenleg a prosztataráknak még nincs az emlő szűréshez hasonló kidolgozott országos szűrési programja. A Magyar Urológusok társasága azt javasolja, hogy 50 év felett minden férfi vegyen részt urológiai vizsgálaton.4 A korai felismerés kulcsfontosságú a hatékony kezelés és a várható élettartam meghosszabbítása szempontjából.