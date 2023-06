– Kizárólag a Bartók Béla utcát zártuk le a verseny miatt, de egy kis kerülővel mindenki eljuthatott az úticéljához – tette hozzá Péter Attila. – A versenyzőket a futópályán két frissítőponttal vártuk, a Csiky Gergely Színháznál, illetve a Csik Ferenc Versenyuszodánál, míg a kerékpáros szakaszon a donneri söröskorsós körforgalomnál vehettek magukhoz étel és italt a triatlonisták.

Kiváló fizikai állóképesség mellett sok erő és kitartás is kellett ahhoz, hogy az összesen 113 kilométeres – 1,9 kilométer úszásból, 90 kilométeres kerékpározásból és 21,1 kilométer futásból álló – távot teljesítsék a versenyzők. A férfiaknál a leggyorsabban, 4:45:04-es idővel Lőrincz Gergely győzte le a távot és mindenki mást is, míg a második helyen Iván László (5:04:47) futott be, a dobogóra pedig még Kovács István (5:20:24) állhatott fel.

– Legutóbb 2016-ban tejesítettem a kaposvári eXtremaMan-t, amin már akkor is voltak dombok, de ezt tudták fokozni a szervezők – mondta Iván László, az 575 Team sportolója, aki a negyedik fél ironman versenyét teljesítette sikeresen. – Az úszás nem sikerült jól, a kerékpár viszont igen. Pécsiként a Mecsek megedzett, így nem jelentettek problémát az emelkedők, főként a jó minőségű úton. A szél viszont megnehezítette a dolgunkat. A futópálya sem volt egyszerű, a rengetek kanyar miatt, szívem szerint kihagytam volna, hogy ilyen formában fedezzem fel Kaposvárt – tette hozzá nevetve.

A hölgyeknél veszprémi siker született, hiszen Czafit Zsuzsanna kicsivel több, mint hat és fél óra alatt birkózott meg a 113 kilométerrel.

– Nagyszerűen éreztem magam, elképesztően remek munkát végeztek a szervezők, külön kiemelném őket, hiszen mindenhol pontos útbaigazítást kaptunk, emellett pedig lesték minden kívánságunkat – nyilatkozta célba érkezést követően. – A pálya meglepett, nem volt könnyű, mégis élveztem minden percét, pedig az időjárás, a szél nem volt kegyes hozzánk. Úgy gondlom, a kerekpáron dőlt el az első hely, mindenkinek az volt a legnehezebb rész, de a futásnál is oda kellett tennem magam. Remek volt a hangulat, mindenki biztatta a másikat, bízom benne, hogy Nagyatádon is hasonló élményben lesz részem.

A szervezők az eXtrememan113 mellett további versenyekkel is várták a sportolókat Kaposvárra, hiszen öt, tíz és 21 kilométeres távon a futók is kipróbálhatták magukat a belvárosi pályán, míg a kerekpárosokra 28 kilométer várt a Zselicben. Annak sem kellett csüggednie, aki nem érezte magát elég felkészültnek a fél ironman-re, ugyanis egy 34,15 kilométeres szakaszon kóstolhatott bele a triatlon világába.

Eredmények

eXtremeMan113

Egyéni, férfi: 1. Lőrinc Gergely (4:45:04), 2. Iván László (5:04:47), 3. Kovács István (5:20:24). Női: 1. Czafit Zsuzsanna (6:39:32), 2. Kovács Anita (7:05:48), 3. Somoskői Barbara (7:06:52). Váltó: 1. MTOK (5:29:42), 2. Kesze Betyárok (5:58:34), 3. K.V.T. (6:08:59).

eXtremeMan ITT28 (kerékpározás)

Férfi: 1. Szél Gábor (0:42:30), 2. Szerencsés József (0:49:53), 3. Kis-Deli Attila Gábor (0:50:12). Női: 1. Antalné Varga Anita (0:53:08).

eXtremeMan34.15

Egyéni, férfi: 1. Szerecz Donát (1:23:52), 2. Solymosi Viktor (1:39:03), 3. Illés Marcell (1:45:21). Váltó: 1. 78-asok (1:33:28).

eXtremeMan21K

Egyéni férfi: 1. Oláh György (1:54:24). Váltó: 1. Kaposvár (1:56:46).

eXtremeMan10K

Egyéni férfi: 1. Reisch József (0:47:10), 2. Magyar József Máté (0:47.11), 3. Vadas András (1:00:19). Női: 1. Kormos Edina (0:51:41), 2. Loukkala Noémi (00:56:41).

eXtremeMan5K

Egyéni férfi: 1. Mészáros Attila (0:25:16), 2. Fazekas Tamás (0:29:45). Női: 1. Tóth-Kovács Dóra (0:32:30), 2. Stier Diána (00:32:36), 3. Szalontai Edit (00:34:04).