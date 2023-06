A sok esőzés után mostanra végre kivirágoztak a bodzabokrok. Perger-Wenszky Lilla családjával pünkösdkor kezdte el a virágok szedését Lullán, a vendégházukban pihenők is besegítettek a munkába. Három méter magasban egy fészket is találtak a szüretelők, onnan nem is szedték a virágokat, vigyázva a benne lévő tojásokra.

– Most már teljes virágzásban van a bodza, ilyenkor a legjobb ízű a szörp belőle – mondta el Perger-Wenszky Lilla. A kistermelő hozzátette: először egy cukorszirupot készít, ebbe áztatja be a virágokat citrommal, amit 2-3 napig állni hagy. Az így készült szörppel kínálja akár egész évben a vendégházba érkezőket.

– A bodza felhasználása igen sokrétű, készíthető belőle szörp vagy fehérbor, palacsintatésztába forgatva kisüthetjük a virágokat, szárítva teaként is fogyasztható, a csetéből pedig lekvár készíthető – mondta el Fodor István zselickisfaludi gyógynövénygyűjtő. Hozzátette: a bodzabokrok a hűvös tavaszi idő miatt később kezdtek el virágozni és a hirtelen jött meleg miatt gyorsan elnyílnak. Megjegyezte: jótékony hatásukat a népi gyógyászat évszázadok óta ismeri.

– Tartós fogyasztása szabályozza a veseműködést, csökkenti a vérnyomást, a virágból készült tea megfázásnál köptető és izzasztó hatású, mandula- és torokgyulladás ellen régen tejjel leforrázva ajánlották – mondta Fodor István.

A Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara somogyi igazgatóságának tájékoztatása szerint a vármegyében már csak elvétve találhatók bodzaültetvények. – Közel 140 hektárnyi területről tudunk, a legnagyobb ültetvény, 94 hektár Balatonbogláron és környékén található, kisebb területek vannak Somogyacsán, Marcaliban, Nemesdéden és Mesztegnyőn – mondta el Madarász Zoltán, a kamara vármegyei elnöke.

Sokan csökkentették a területet

Korábban állami támogatást is lehetett igénybe venni ültetvények telepítésére – tudtuk meg Madarász Zoltántól, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy vármegyei elnökétől. – Mostanra azonban sokan csökkentették az ültetvényük területét, mivel nagyon kézimunka-igényes a virágok és a termés szedése, napszámost pedig nagyon nehéz találni. A termesztés gépiesítése pedig komoly anyagi ráfordítást igényel az ültetvénytulajdonosoktól.

Fontos tudnivaló, hogy a bodza virágait nem szabad forgalmas utak mentén szedni, hiszen átmosni nem szabad őket, különben éppen a virágpor veszik el, amely a belőle készült ételek ízét adja.