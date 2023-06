Néhány óra alatt két és félezren osztották meg azt a videót, ami vasárnap délelőtt készült Somogyváron. A felvétel fekete ruhás idegen férfiakat örökített meg a faluban. Egy nemrég a községbe költözött férfi hívta őket segítségül, mert zavarta az, hogy a szomszédban lakó roma család hangosan hallgatta a zenét a Petőfi utcában. Ennek eredménye lett a látogatás, ami megütközést keltett a környéken.

Két család közötti vitából kerekedett konfliktus, erősítette meg kérdésünkre Gyurákovics Lászó, Somogyvár polgármestere. Tudomása szerint az egyik fél hívta ki a most alkulóban lévő Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjait segítségül. Járták az utcát, beszélgettek, de

Provokációra alkalmas volt a történet.

-vélte a településvezető.

Kisebb csoportosulással végződött a jelenlétük, de a rendőrség végig biztosította a helyszínt, atrocitást nem történt. Békésnek hirdették a találkozót, és hivatalosan bográcsozni érkeztek, de azért szétnéztek a faluban, a fellépésük akár félelemkeltő is lehetett, állapította meg a polgármester, és hozzátette, hogy akinek bármilyen problémája van, forduljon a rendőrséghez. Az esetről Móring József Attila országgyűlési képviselő is megemlékezett a Facebook-oldalán. Leszögezte, hogy erőszakkal és fenyegetéssel semmit sem lehet megoldani, és káoszhoz vezet, ha bárki a vélt vagy valós sérelmeit egy félkatonai szervezeten keresztül igyekszik orvosolni. Az ügyben Bogdán Imre, a Somogy Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is megszólalt, mindent megtesznek azért, hogy ilyen jellegű megfélemlítés többé ne legyen. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást a történtekről.