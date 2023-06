– Mindenki felveszi szépen a sapkáját, és irány a tópart! – adta ki az ukázt mosolyogva Sándor Zsolt szervező. – Sokat készültünk a mostani programunkra, nagy várakozás előzte meg a desedai pecatábort. Itt garantált az élmény és a kaland, a kaposváriakon és környékbelieken kívül van olyan család, aki Ausztriában él, s a nagyszülőknél vakációzó gyermek nálunk sajátítja el a horgászat alapjait.

A csonti és pellet mellett csokis-narancsos, epres és vaníliás etetőanyagból is bőven feltankoltak a házigazdák. Alapvetően két részre osztották a foglalkozást. A halfajok és a méretkorlátozáson kívül a horgásznapló kitöltéséről is szó esik az elméletin, s a várva várt gyakorlatin szereléket készítenek, s az úszózás, a fenekezés és a féderezés rejtelmeiben is elmélyednek.