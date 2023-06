Mivel a somogyi büntetés-végrehajtási intézet állományi feltöltöttsége 85 százalékos, körletfelügyelőket és gépjárművezetőket éppúgy keresnek, mint szakorvost. A somogyi BV-intézet az utánpótlás érdekében számos középfokú közoktatási intézmény döntően végzős tanulójának tart pályaorientációs előadásokat, s rendszeresen részt vesznek a megyében megszervezett karriernapokon és pályaválasztási kiállításokon. Hosszabb ideje együttműködnek a somogyi kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával is.

A középiskolákkal is rendszeres az együttműködés, melynek során a diákok börtönlátogatáson ismerkednek az intézet tevékenységével. A büntetés-végrehajtásnál az illetmény tiszthelyettesi beosztás esetén minimum havi bruttó 395 ezer 200–509 ezer 800 forint.

– Tiszti beosztás esetén minimum havi bruttó 570 ezer 600 forint szolgálati helytől és beosztástól függően – tájékoztatott a BV-kommunikációs főosztálya.

– Az illetményen felül minden évben bruttó 200 ezer forint értékű cafetéria mellett teljesítményjuttatás és ruhapénz is jár a hivatásos állományú tagoknak. Kedvezményes fogászati kezelés, szemüveg-költségtérítés, lakhatási-, családalapítási és lakáshiteltörlesztési-támogatás, munkáltatói kölcsön, 86 százalékos utazási költségtérítés, rekreációs programok: ezekre mind lehetőség nyílik, ha valaki a rendvédelmi életpályát választja.

Természetesen a jelentkezőknek bizonyos alapfeltételeknek is meg kell felelniük mielőtt beléphetnének a büntetés-végrehajtás kötelékébe. Ilyen a magyar állampolgárság, az ellenőrzötten kifogástalan életvitel, a jelentkező rendelkezzen állandó magyarországi lakóhellyel és érettségivel, és töltse be a 18. életévét. Ezután három dolog van hátra: az egészségi, pszichikai és a fizikai alkalmassági vizsgálat. A fittséget is felmérik. Fizikai szintfelmérőt kell teljesíteni, melynek a fekvenyomás, mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, négyszer tíz méter ingafutás, hanyatt fekvésből felülés, és a 2000 méteres síkfutás a feladatsora.

Fizetésükért tanulhatnak a Közszolgálati Egyetemen – Az elmúlt években a börtönökben dolgozók és a fogvatartottak számában is érzékelhető emelkedés volt – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Veszprémben, a büntetés-végrehajtás országos toborzó- és nyílt napján, számolt be a minap a távirati iroda. Rétvári Bence kiemelte, hogy a fogvatartottak száma 14–15 ezerről 19 ezerre nőtt, míg az őket őrzők száma 7400-ról 9400-ra emelkedett. A Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága lehetőséget kínál a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésére, ahol a munkatársak három évig a teljes fizetésük mellett tanulhatnak. A diploma megszerzése után garantált tiszti beosztás várja a végzett hallgatókat.