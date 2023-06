– A BH vizsgán gyakorlatilag az alapengedelmességi feladatokat kell a kutyáknak tudniuk és végrehajtaniuk – mondta el kérdésünkre Tratnyek Péter, a kutyaiskola tulajdonosa, és az esemény szervezője. – Ez minden munkavizsgához egyfajta beugró vizsga, amit nemzetközileg is elismernek mindenhol a világon. A kutyáknak és gazdáiknak be kell mutatniuk a pórázon vezetést, a szabadon követést, és egy négy fős csoport kerülését is. Eközben, mivel a kutyák és gazdáig párban végzik a vizsgafeladatokat, a másik kutya távolabb fekszik, miközben a gazdája harminc lépésre távolodik el tőle. Mozdulatlanul kell végig nézniük, hogy a másik kutya és gazdája éppen vizsgázik.