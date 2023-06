– Az elmúlt időszakban igyekeztünk pótolni az energiatakarékossági okok miatt elmaradt programjainkat, így mozgalmasan telt az elmúlt időszak – mondta Berkesné Hegedűs Márta klubvezető. – A keltákról szóló előadással indult az idei év, majd irodalmi összeállítással emlékeztünk a Petőfi-évfordulóra, és könyvbemutatón is részt vettünk. A tavaszt előbb képben és zenével, majd batyus bállal köszöntöttük, ez utóbbira a zicsieket is meginvitálva. A korábbi években elkezdett szomszédolást Kötcsén folytattuk, ezúttal is a kulturális értékek és hagyományok megismerését célozva. Programjainkon általában 15–30 tagunk vett részt.