A Szeretet-fogas a kertvárosban már nemcsak télen, meleg kabátok formájában működik, mert minden évszakban női és férfi ruhák várják a rászorulókat. Egy 80 négyzetméteres területen, a Vadkörte utca 20. előtt létesült az apró szociális ellátóhely, egy család kapubejárójában. Előbb a könyvek jelentek meg, aztán ezt a helyiek kérésére Enni-adok dobozzal is bővítette a háziasszony. Így nem csak a lélek, a test is táplálkozhat, és nyár kezdetén rengeteg mesekönyv bukkant fel a felső polcon.

– Eddig annyi felajánlás érkezett a rászorulók megsegítésére és olyan szervezetten működünk pár hónapja, hogy nincs okunk panaszra – mondta Kálmánné Kovács Kata, az ötletgazda. – Sőt boldog vagyok, hogy a kertvárosi emberek példát mutatnak önzetlenségből. Sajnos a világ folyamatosan arról próbál meggyőzni bennünket, hogy legyünk önzők és az egyén érdeke írja felül a közösség érdekét. Szerintem csak az egymásra figyelés és segíteni akarás mozdítja ki a világot a bajból. Mottóm, hogy szeretettel minden sikerül.

A közeli kiskertekben sokan termesztenek a zöldséget, ebből is várják a felajánlásokat az alsó polcon található ételdobozhoz. Sokan konzerveket, rizst vagy sütőolajat raktak ki az idősek közül, de a busszal hazaérkező kisgyerekek is rögtön a dobozhoz futnak. Mindennapos feladata Kálmánné Kovács Katának, hogy ellenőrizze, mi kerül a dobozba. A gyerekek kivesznek belőle, de bele is tesznek cukorkát, almát, gyümölcslét. Vita csak arról volt kezdetben, hogy a rászorulók közül páran ne ürítsék ki a dobozt, hanem hagyjanak másoknak is.

A Szeretet-fogason minőségi, frissen mosott ruhák sorakoznak, bár gyermekek öltözékeiből eddig kevesebb felajánlás érkezett. A legszívbemarkolóbb egy idős úr volt, aki terápiás jelleggel engedi el így elhunyt felesége ruháit, kivéve azokat, amelyek leginkább rá emlékeztetik, idézte fel Kata. Ha esik az eső, ki és be pakolja a holmit, ez elég sok elfoglaltságot ad neki. Ennek ellenére szeretné, ha másutt is meghonosodna az ötlete, és annak is örül, hogy a közterület rendezett maradt, senki sem dobál el ételt, ruhákat a környéken.