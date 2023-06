„Emberek! Ti is érzitek ezt a bűzt? Az egész város tele van vele!” Kiemelt szövegben osztotta meg a kérdést közösségi oldalán egy sántosi családfő. Kaposvár, Sántos, Taszár, Kaposfüred. Ezekről a településekről is kommenteltek, mert a bűzt mindenki érzi. A kommentelők között akad, aki úgy emlékszik, korábban is büdös volt a cukorgyár ülepítőtavainak környéke, ám az idén fokozódott a jelenség. A környékbeliek szerint valamiféle erős vegyszer is kerülhetett a tavakba, ami a vízzel együtt párolog. Azt is valószínűsítik, hogy már régen ki kellett volna tisztítani a tárolók medrét. Sántoson korábban is érezték a szagot, ha arról fújt a szél, de idén fokozottabban éri a települést a bűz. Pohner Attila, a polgármester nap mint nap találkozik a témával, mert annyian keresik fel a trágyaszag miatt. Sántoson napközben már nem szellőztetnek és ruhát sem teregetnek az udvaron, mert ha a cukorgyár ülepítői felől fúj a szél, elviselhetetlen a szabadban maradni.

– Ahogy Szentbalázs felé megyünk, a szőlőhegyen is érezni a szagot. Szinte napi szinten érkezik hozzánk bejelentés, hogy valamit tegyünk ellene, mert nem lehet kibírni, nem lehet teregetni, szellőztetni. A kaposvári cukorgyárral felvettem a kapcsolatot. Megkérdeztem, hogy mit lehet tenni, most a válaszra várok – mondta a sántosi polgármester, aki a kaposváriaktól is gyakran hall panaszt a bűz miatt, akik sokszor a belvárosban érzik a szagot.

– Korábban is előfordult, hogy büdös volt, de nem folyamatosan. Eddig eső után, ha olyan szél fújt, akkor érződött, de most tavasztól hetente többször szólnak, hogy találjuk ki, mit lehet ellene tenni – mondta a polgármester. Úgy érzi, maga a szag is változott, most már leginkább a disznótrágyához hasonlít. ­Pohner István polgármesterként a lakosságot szeretné szolgálni. Egyelőre az ingatlanok árában nem lát visszaesést a településen, ám a mindennapos panaszkodás már őt is lépésre ösztönzi. Hamarosan jön a nyár, a folyamatos hőség, ami miatt az ülepítők bűze még erősebben hathat majd.

Kerestük a cukorgyár illetékesét és a környezetvédelemmel foglalkozó szakembereket is, akik későbbre ígértek választ az ügyben.

Kecskés Zsuzsanna, Sántos:

Kellemetlen, zavaró trágyaszag van, reggel, ha ki akarjuk nyitni az ablakot, az egész településen érezhető. Mindenki érzi. Sajnos el kell fogadnunk, így inkább nem szellőztetünk, nem teregetünk. Együtt kell vele élnünk, de úgy érzem, valamit azért tenni kell. Egyelőre becsukva tartjuk az ablakokat.

Jordáki Nikolett, Kaposvár

A szentjakabi részen élek, amikor kinyitom az ablakot, legszívesebben csuknám is vissza. Szoktam teregetni az udvaron, de ha megszárad a ruha, azonnal beviszem, nehogy bevegyék ezt a szagot. Ha gyorsan összeszedem, kiküszöbölhető, hogy büdösek legyenek, de az udvaron rendesen lehet érezni. Csak este szellőztetek.

Nyári Jánosné, Sántos:

Először nem is tudtuk, hogy honnan jön ez a szag, de azt hiszem, valószínűleg onnan, ahová kiengedik a cukorgyárból visszamaradt terméket. Nagyon zavaró, ha arról fúj a szél. Születésem óta itt lakom, korábban nem volt ilyen büdös sosem. Átszoktam az esti szellőztetésre, akkor kevésbé erős a szag. A ruhákat nem az udvaron szárítom.