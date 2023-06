A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Balatoni Hajózási Zrt. közös kampányt folytat a biztonság jegyében. A rendőrök 2023. június 29-én szálltak hajóra, ahol a Balatonban való gyönyörködés mellett minden korosztály találhatott elfoglaltságot magának. A rendőrök a gyermekeknek játékos foglalkoztató feladatokkal készültek, az őket kísérő szülőknek, felnőtteknek pedig jó tanácsokkal szolgáltak a nyár veszélyeivel kapcsolatban.

Az érdeklődők tájékoztatást kaphattak értékeik megóvásáról a strandon, és a nyaralókban töltött pihenés ideje alatt, valamint hallhattak a nyári éjszakák szórakozóhelyein, fesztiváljain töltött kikapcsolódás veszélyeiről is.

Zavartalan pihenése érdekében kérjük fogadja meg a rendőrség tanácsait!

Csak a nyaraláshoz, pihenéshez elengedhetetlen felszerelést vigye magával.

A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges használati tárgyakat, ékszereket, bankkártyát, iratokat hagyja otthon, vagy biztonságos helyen.

Csak szükséges mennyiségű készpénzt vigyen magával a strandra.

Mobiltelefonját, fényképezőgépét, kameráját, gépkocsijának kulcsait ne hagyja őrizetlenül, használja az értékmegőrzőket!

Gépkocsiját mindig zárja be, értékes tárgyakat, táskát soha ne hagyjon látható helyen az utastérben, ezeket inkább a csomagtartóban helyezze el!

Nyaralója, apartmanja ablakait, ajtajait és a kerítéskaput is mindig zárja be távozáskor!

Amennyiben mégis áldozattá válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!