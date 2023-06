Június 15-től a Tele Taxi beleolvad a City Taxiba, és utóbbi cégnek a nevén folytatják tovább a munkát. Lengyel Balázs, a City Taxi vezetője megkeresésünkre elmondta, a megnövekedett fenntartási költségek és a hatékonyabb kiszolgálás miatt döntöttek úgy, hogy egy úton haladnak tovább. A társaság jövő hét csütörtöktől 50 sofőrrel és 6 diszpécserrel kezdi meg a közös munkát.

– Nagyobb létszámmal a költségeket is jobban fedezhetjük, és a szállítást is könnyebben meg tudjuk majd szervezni, mint külön-külön kisebb társaságként – hangsúlyozta Lengyel Balázs. – Az utazási díjakon nem változtatunk. A belvárosban – a márciusi emelés után – meghagyjuk az 1400 forintos díjat. A minőségen azonban szeretnénk javítani, és figyelünk arra is, hogy gyorsabban, pontosabban odaérjünk az utasokért. Az összeolvadásnak köszönhetően az éjszakai szolgálatot is könnyebben meg tudjuk szervezni – mondta Lengyel Balázs. A City Taxi vezetője hozzátette, ezzel Kaposváron kettő taxi társaság marad, ők lesznek a legnagyobbak.