Kiemelte: ha megtaláljuk az egyensúlyt, akkor megtaláljuk a lelki békénket is. Ezt egyre több ember ismeri fel, ezért fontosnak tartom, hogy ezt támogassuk.

– Miként valósulhat meg a támogatás? Krisna-völgyben harminc év alatt érték el, amit látunk, jól működik, de akik gyorsítani szeretnének, mire számíthatnak?

– Somogyvámoson voltak az elsők, akik lépésről lépésre építették föl, amit most látunk. A többieknek már könnyebb dolguk lesz, mert van egy példa. Az ökológiai egyensúly megtartásához, a biodiverzitás működtetéséhez számos olyan, most is futó pályázat van, amit igénybe lehet venni, és írhatunk is ki, ha azt látjuk, hogy az igény nő. Az vitán felül áll, hogy ez az életmód, ez a gazdálkodási forma oly mértékben hiányzik és oly mértékben hasznos az egész mezőgazdaság számára, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

– Sokan nemcsak közösségben gondolkodnak, hanem maguk szeretnének önellátóvá válni. Nekik milyen lehetőségeik vannak?

– Mindig hangsúlyozom a szemléletváltás jelentőségét. Napjainkban hiába élünk falun, ez nem szolgálja és nem biztosítja azokat az előnyöket, amiket lehetne. Pázsitot nyírunk, tujákat, díszbokrokat ültetünk, és nem veteményt vagy gyümölcsfákat. Ez nagyon nagy hiba. Arról kell meggyőzni az embereket, hogy a saját kezük munkájának értéke van. Érdemes felásni a kertet, érdemes abba veteményt tenni, érdemes saját magunk előállítani a szükségletünkre szolgáló termékeinket.

– Hogyan lehet erre ösztönözni az embereket?

– Divatot kell teremteni. Ma már a legfontosabb ajándékaink nem boltban vásárolt, drága ékszerek vagy műszaki cikkek. Az igényes ajándék az, amit saját magunk állítottunk elő. Egy szörp, egy üveg bor, lekvár, egy üveg méz, pálinka. Mindhez saját magunkból adunk valamit hozzá. Ezt kezdik érteni és értékelni az emberek. Ehhez már támogatás is jár. Ahhoz, hogy valaki megművelje a kertet, 15 ezer eurót (6 millió forint) adunk önrész nélkül, egyszeri támogatásként. Cserébe csak azt kérjük, hogy legalább öt évig művelje a kertjét. Ami fölösleg, azt ossza meg a közösséggel, annak teremtsünk piacot. Ez a következő lépés, a piacfejlesztés. Minden önkormányzatnak százmillió forintot tudunk biztosítani arra, hogy modernizálja a piacot, hogy a falu széli piac agorává váljon, vagyis az emberek találkozási helye legyen, ahol a vevő és a vásárló találkozhat.

Fotó: Lang R.

Támogatják a tudás felélesztését is



Nagy István szerint nagyon hiányoznak az iskolákból a tankertek. – Van olyan pályázatunk városi iskolák részére, mellyel magaságyások alakíthatók ki – mondta a miniszter. – Ám sajnos azt is be kell látni, hogy elveszett a tudás, nincs meg a generációk közötti tudás­átadás. Ezért meg kell adni a gyermekeknek azt az élményt, hogy saját maguk ültessenek növényeket, és megtapasztalják, milyen az, amikor kibújik a földből, hogyan kell gyomlálni, öntözni, milyen, amikor elfogyasztják. Ha ezt megtapasztalják, akkor felnőttként is lesz ilyesmire igényük – mondta Nagy István agrárminiszter.