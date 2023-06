A hétvégén rendezték meg a mi Desedánkon a horgász-Európa-bajnokságot. Huszonhét ország ötversenyzős nemzeti válogatottja, kísérőik és rajongóik érkeztek Kaposvárra, hogy lássák azt, amit mi már régóta tudunk: egy igazi kincs mellett éljük mindennapjaink.

Mert azt az esemény szervezői és maga a szövetségi kapitány is kiemelte, hogy a Deseda egy igazi horgászparadicsom, ahová szívesen tervez versenyt a világszövetség, amin izgatottan vesz részt minden sporthorgász. A jó környezeti feltételek mellett a bőséges halállomány az, amiért érdemes minden valamire való horgásznak botot ragadni, majd árgus szemekkel figyelni a kapásjelzőt. Mert az biztos, hogy a mi tavunk mellől senki nem áll fel üres szákkal, így nem elvesztegetett az idő, amit a horgászszékben töltenek.

Turisztikai szempontból sem elhanyagolható, hogy ilyen előkelő helyet szerzett magának a Deseda a horgászok körében. Európából, de a világ minden tájáról érkeznek a sportolók egész évben, hogy élvezhessék azt, amit a tó nyújtani képes számukra. Rendeznek Kaposváron számos látványosabb, nagyobb felhajtással járó egyéb sportági versenyt is minden évben, ez kétségtelen. De ami a vendégéjszakák számát és a vendéglátóhelyek telítettségét illeti egy-egy ilyen rendezvény alatt, abban egészen biztos, hogy ismét a horgászok nyernének.

Mi azért folyamatosan továbbfejlesztjük a tavunkat, és környezetét, hogy ne csak a horgászok, de minden sportoló és természetkedvelő is örömét lelje benne és körülötte. Van még munka bőven, ezt nem is titkoltuk sosem, de az látszik, hogy az irány jó.