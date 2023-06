Balatonszentgyörgy 2002. július 1-én, hajnali egy óra után nem sokkal egy lengyel zarándokokat szállító autóbusz fékezés nélkül hajtott a 7-es, a 68-as és a 76-os főút csomópontjába, Balatonkeresztúr és Balatonszentgyörgy között. A busz úgy borult fel, hogy a tetején állt meg. Azóta is ez Közép-Európa egyik legnagyobb autóbusz szerencsétlensége.

A buszbaleset szerepelt 2002. július 2-án a Somogyi Hírlap címlapján.

Két gyerek és tizennyolc felnőtt halt meg. - 2010 óta minden évben hagyomány, hogy megemlékezünk azokról a lengyel turistákról, akik életüket vesztették a balesetben – mondta Farkas László Nándor, Balatonszentgyörgy polgármestere. Hozzátette: 2019-ben az áldozatok hozzátartozóival szentmisén és egy nagyszabású ünnepségen emlékeztek a szörnyű tragédiára. – Mindannyiunkat megrázott az a korai hír, hogy milyen óriási baleset történt a település határában lévő kereszteződésében. A sérülteket a környékbeli kórházakban látták el, sok katasztrófavédelmi szakembernek súlyos lelki traumát okozott a mentés – mondta el a polgármester. Megjegyezte: egy diplomamunka is készült arról, hogy a rendvédelmi szervek hogyan tudták feldolgozni a baleset okozta traumákat. Rónayné Slaba Ewa parlamenti lengyel szószóló elmondta: fővárosi elnökként dolgozott, mikor kora reggel több hívásuk volt, hogy tragédia történt. – Megráztak a történek mindenkit és a magyar emberek nagyon segítőkészek, készségesek voltak – tette hozzá.

Fotó: Kovács Tibor

Soltész Miklós államtitkár megköszönte a vármegyei kormányhivatalnak, hogy idén is megemlékeztek a lengyel áldozatokról. A lengyel delegációhoz fordulva elmondta azt is, hogy a kedden átadott balatonboglári üdülő építésekor arra is gondoltak, hogy ne csak a lengyel fiatalok központja legyen, hanem a Medjugorjéba igyekvő zarándokok is megpihenhessenek itt.

Fotó: Kovács Tibor

A lengyel delegáció, köztük a nagykövet koszorút helyezett el az emlékműnél. Soltész Miklós államtitkár, Móring József Attila kormánybiztos, Huszti Gábor, a megyei önkormányzat alelnöke, Neszményi Zsolt főispán, Inczeffy István, a Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója, a balatoni települések polgármestrei és a rendvédelmi szervek képviselői is lerótták együttérzésüket.