Megjelent a SiópArt új kiadványa, pénteken mutatják be a siófoki könyvtárban. Siófok irodalmi és kulturális folyóirata az idei első, dupla lapszámával jelentkezett. Benne Csizmadia Tibor a siófoki Rózsaliget történetét vetette papírra és a siófoki sajtó történetéből is szemezgetnek. Parti Nagy Lajos író egy siófoki strand képét örökítette meg 1932-ből. Interjút közölnek Juhász Annával, Kukorelly Endrével, s bemutatják Könyv Kata és Csiszár Zsolt festőművészt. Lakner Dávid, Kolozsi Orsolya, Ménes Attila és Som Éva kritikája is bekerült a folyóiratba.