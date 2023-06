Már csak a tükörszárakat kell fényezni, a lökhárítót megcsinálni, és helyére tenni a zsírzógombokat ahhoz, hogy teljesen elkészüljön a majdnem 70 évvel ezelőtt gyártott jármű. Bencsik Jánosnak hosszú idő után, végül 2017-ben sikerült megvásárolnia a kisteherautót, amit azonnal el is kezdett felújítani. Az évek alatt folyamatosan szépült meg a jármű. A plató famunkáit, a homokfúvást és a fényezést saját kezűleg végezték, egyedül a motor korszerűsítéséhez kértek külső segítséget.



Bencsik János lapunknak elmondta, a most már bordó színben pompázó járgánynak muzeális minősítést szeretnének szerezni, illetve még idén forgalomba kívánják helyeztetni. A járművel kiállításokra is el akarnak látogatni, és ha igény lesz rá, akkor akár még filmforgatásokhoz is bérbe adnák. Nemrég egyébként egy Magyarországon forgatott, 50-es években játszódó amerikai filmhez már kölcsön­adták, amiben az autó egy bányában a háttérben szerepelt.

Fotó: Lang Robert Kaposvar



A szentlászlói gyűjtőtől azt is megtudtuk, hogy a Hanomag kisteherautót 1950 és 1958 között gyártották Hannoverben. – A második világháború után gyakorlatilag ezeknek a járműveknek a segítségével építették újjá Németországot – mondta Bencsik János. – Ezekkel hordták az árut és az építőanyagot a városokba. Nagyon sok készült ebből a kisteherautóból, de mivel rengeteget használták az autókat, leamortizálódtak és tönkrementek. Nagyon kevés maradt meg belőlük. Úgy tudom, hogy az enyémen kívül még egy ilyen jármű van Magyarországon. Az Budapesten található – tette hozzá a gyűjtő.

Fotó: Lang Robert Kaposvar



Bencsik Jánoséknál Pannonia, Jawa és Čezet motorok is megtalálhatók az udvarban, valamint egy 1964-es Velorex is gazdagítja a gyűjteményt. Az apró jármű annak idején még rokkantkocsi volt, most viszont már motorkerékpárrá minősítették át, melyet évente néhány alkalommal ki is próbál az ezermester kaposvári buszsofőr.

Fotó: Lang Robert Kaposvar





Traktort szeretne újjávarázsolni

Egy pécsi veteránjármű-kiállításon kezdődött el Bencsik János gyűjtési és felújítási szenvedélye. A férfi akkor megfogadta, hogy leszokik a dohányzásról, és az egyéves cigarettapénzből felújít egy motort. Elképzeléséből aztán soha véget nem érő hobbi lett, és azóta családját is „megfertőzte” a felújítással. A szentlászlói férfi kérdésünkre elmondta, idén várhatóan végez a teherautó-felújítással, jövőre pedig korszerűsíti a Hoffer GS-35-ös traktort, amely régóta az udvarában áll. Hozzátette, úgy tervezi, újabb régiséget most nem vásárol.





Fotók: Lang Róbert