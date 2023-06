A Fásy Ádám nevével fémjelzett szépségverseny döntőjébe bekerült lányok a Zselicvölgy Szabadidőfarmon töltöttek el egy tartalmas napot, hogy kipihenjék a felkészülést a versenyre. Van is mit kipihenniük, mivel a szervezők szándéka szerint ez a szépségverseny egészen más, mint az eddig megszokottak. A győztesnek ugyanis a szépségén felül a jóságát és egyediségét is bizonyítania kell a szigorú zsűri előtt. Magyarország világszépei jól érezték magukat Somogy szívében – a lovarda és bowling aratta náluk a legnagyobb sikert –, erről tanúskodik az alábbi videó is.