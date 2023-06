Együtt ünnepelt velük a 25 éves siófoki néptánc tanszak, valamint a fél évszázados siófoki zeneoktatás jelenlegi képviselői, a művészeti iskola növendékei és tanárai is.

Három óra – dr. Lengyel Róbert polgármester, majd Witzmann Mihály országgyűlési képviselő köszöntötte a jubilálókat, Szajcz Adrián megyei közgyűlési alelnök oklevelet adott át Tamás Lóránt egyesületi elnöknek (idén januárban lett az Örökségünk, Somogyország Kincse kitüntető cím birtokosa a Balaton Táncegyüttes), a táncos produkciókat a legkisebbek nyitották, majd természetesen a Balaton is megcsillantotta, hogy miért is hoznak el egyre több díjat mostanában az országos néptánc versenyekről és hogy miért is ez a csapat Siófok kiemelten támogatott kulturális együttese. Láthattuk-hallhattuk állandó kísérőjükön, a Tarsoly zenekaron kívül a Zselic Táncegyüttest, a Siófoki Női Kart, valamint Bernáth-Kersák Edina énekest is.

Hatvan év – az örökösök az elődökre is gondoltak, köszöntötték az együttes korábbi vezetésében, sikereiben kiemelkedő szerepet játszott Szigeti Angélát (akinek a lánya, Fodor Janka az együttes jelenlegi művészeti vezetője, párban Csuti Péterrel), Papp Károlyt, Szugfill Zsoltot és Neisz Pétert. A Balaton hatvan év óta, máig kincse Siófoknak is, az utánpótlás csoportok szereplése pedig azt bizonyította, hogy még sokáig az is maradhat.

