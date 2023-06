Még manapság sem mindennapos, hogy egy kék szemű, hosszú hajú, dekoratív hölgy otthonosan mozogjon az informatika és a matematika világában. A nyolcadikos Mészáros Réka legutóbb a Nemzetközi Mozaik Tanulmányi Verseny országos informatikai fordulóját nyerte meg. A többfordulós verseny októbertől online formában zajlott és havonta hat-nyolc feladatot kellett megoldani. Tavasszal Pécsen tartották az országos fordulót. – Volt egy programozós része, amit fejben kellett megoldani. Nem lehetett próbálgatni gépen, ez a feladat volt a legnehezebb – mondta Réka, aki egészen kiskorától informatikusnak készül.

– A nővéremet kísértem el egyszer arra a budapesti pályaválasztási kiállításra, amelyen megismerkedtem a robotikával. Azóta érdekel a programozás. Hat-hét évesen döntöttem el, hogy informatikus leszek – mondta.

Ma már otthon is szokott robotokat összeállítani. Kedvence a programozás, ez nem maradhat ki a heti tevékenységei közül. Réka kimagaslóan jól teljesített a központi felvételi vizsgán. Első helyen az informatikaszakot jelölte meg továbbtanulása irányaként.

– A felvételi eredményeim alapján rábeszéltek, hogy inkább menjek matematikára. Egy hétvégém volt eldönteni, hogy melyiket szeretném. Rám bízták a döntést, a matek mellett tettem le a voksomat, így a Táncsics-gimnáziumban ezen a szakon folytatom majd ősszel a tanulmányaimat, de tiszteletbeli infós leszek. Lesz lehetőségem továbbra is az informatikai tudásomat fejleszteni – mosolygott a nyolcadikos lány, aki rangos matematikaversenyeken is komoly helyezéseket ért el. A matek és az informatika világa azonban nem ejtette teljesen rabul. Jut hely a szívében a rajzolásnak is.

– A programozás, vagy egy matekfeladat után jólesik valamit alkotni. A grafitceruzát kedvelem leginkább, tetszik a fekete-fehér letisztultsága. Már van lehetőségem digitálisan is rajzolni. A virágok és az állatok a kedvenc témáim.

Réka nemcsak papíron, hanem a valóságban, otthonában is szívesen foglalkozik állatokkal. Különleges kedvenceket tart.

– Csirkéink vannak. Törpe chocinókat tartok. Az egész testük tollas, még a lábuk is és nagyon szelídek. Mindenkit nem kedvelnek, de engem igen, gyakran rám repülnek, különleges kapcsolat van közöttünk. 25–30 van belőlük. A pincében laknak, de délutánonként felügyelet mellett kiengedjük a kertbe őket – mondta a nyolcadikos diáklány, aki inkább eladja a csirkéket, de nem szeretné otthon serpenyőben látni kedvenceit.

Amennyire sokoldalú, legalább annyira segítőkész is

Rékát szerénynek, rugalmasnak, sokoldalúnak és segítőkésznek ismerik a tanárok és a diákok. – Bármilyen versenyen szívesen elindul, tavaly a rendőrség által szervezett bűnmegelőzési versenyen a területi második helyezett csapat kapitánya volt. Ha elmegyünk egy osztálykirándulásra, elsőként áll be a konyhapult mögé, és a többieknek segít, akár a vacsorát is elkészíti. A 39 toldis évem alatt kevés hasonlóan kiemelkedő tanítványom volt – mondta róla Bárány Jutka, az osztályfőnöke.

– Rékával nagyon sok versenyre készültünk együtt. Osztálytársai közül sokan járnak matematikaversenyre, mindig kérdezik, hogy Réka is jön-e. Ha csapatversenyre mennek, Réka képviseli a hölgyeket, a többi csapattag fiú – mondta Nagy Zoltánné, Réka matematika–kémia tanára. A „mumustantárgyak” tanáraként igyekszik többféleképpen elmagyarázni, ha a diákok valamit nem értenek, ám ha kifogy az ötletekből, Rékát kéri meg, hogy segítsen nekik a diákok nyelvén megérteni a matekot.