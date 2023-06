Somogyban több mint 17 ezren pecáznak, s csaknem 2200 gyermekhorgászt regisztrálnak, országosan pedig közel 900 ezren hódolnak a horgászszenvedélyüknek. Térségünkben már eddig is több példaértékű kezdeményezést indítottak útjára, a desedai gyermekhorgásztábor hét éve kiemelkedő sikert arat.

Kozári Miklós, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) elnöke azt mondta: ha a horgászatot beillesztik a tanrendbe, és kidolgozzák a tematikát, s a módszereket, akkor a vármegyei horgászszövetség és a KSHE azonnal megkeresi a somogyi iskolákat.

Farkas Szilárd, a somogyi horgász­egyesületek szövetségének ifjúsági felelőse szerint a helyi utánpótlás-nevelésben is hasznos lehet, ha a horgászismereteket iskolai foglalkozáson oktatnák. Az elképzelések szerint ez nem kötelező, hanem választható tananyag lenne.

– A horgászvizsga 14 év felett kötelező, az ezzel kapcsolatos teendőket nyilván továbbra is az egyesületek végzik – hangsúlyozta. – Az iskolában azonban sok hasznos új ismerettel gyarapíthatják tudásukat a gyermekek, a foglalkozás ugyanis nem kizárólag a pecázásról szólna. Így a halak életmódján kívül a vízparti élőhelyek védelméről is szó eshet, s ez a környezettudatos gondolkodást erősítheti.

Farkas Szilárd az utóbbi két évben három somogyi iskolában tartott előadást a horgászatról. Az interaktív foglalkozásokon azt is szemléletesen bemutatták, hogy milyen érzés, amikor egy hatalmas harcsa akad a horogra. A fiatalok nyitottak az újdonságok iránt, nagy sikert arattak a programok. A szakember szerint az iskolai horgászismeretek oktatása révén nem kizárt, hogy sok telefon- vagy internetfüggő diák is kedvet kaphat a pecázáshoz. Lehet, hogy az ifjak a tópartról röviden élőben bejelentkeznek, de utána már aligha foglalkoznak a mobillal, mivel a horgászatra összpontosítanak. A számok is azt mutatják, hogy egyre népszerűbb a sportág: Somogyban több mint 17 ezer horgászt regisztrálnak, országosan 900 ezret.

– A horgászat összehozza a családot, a baráti közösségeket – emelte ki. – A desedai pecatáborunkat 2023-ban hetedszer indítjuk el, nyaranként 250–300 gyermek jelentkezik, a kaposvári és somogyiakon kívül budapesti, debreceni és nyíregyházi táborlakót is várunk. Az egyhetes turnusba az utóbbi években átlag 40-45 diák jött, az idén akár 50 fiatal is lehet. Van, aki hetedik éve jön hozzánk, s több kamasz, aki még néhány éve táborozó volt, az idén már segítőként dolgozik.