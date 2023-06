Festői helyen, a különleges szobrokkal teli Szent Erzsébet parkban, a móló mellett található egy kocka építmény. Ez a Kuube okospad, amely nyolc férőhellyel, valamint két vezeték nélküli és két USB-s töltővel rendelkezik. 4G mobilinternetet használ, a hálózathoz korlátlan számban csatlakozhatnak a felhasználók. A hazai tervezésű, fejlesztésű és gyártású okospadot napenergia tölti, minden alkatrésze magyar gyártású.

Csopak

Az északi part egyik legkedveltebb helyén, a Csopak Strandon is a magyar fejlesztésű Kuube okospaddal találkozhatnak a fürdővendégek. Az utcabútor újrahasznosítható alumíniumvázból, az ülőfelület magyar kőrisfából készült. Két vezeték nélküli és két USB-s töltővel rendelkezik. 4G mobilinternetet használ.

Kuube okospad a Csopak strandon – akár egy nyári zápor esetén is fedezéket nyújthat

Fotó: Krausz Andrea/likeBalaton.hu

Vonyarcvashegy

A Balaton egyik leghíresebb fürdőhelye az ötcsillagos Lido strand, ahol egy napelemmel működő QBen okospadot is találhatunk. Egyszerre 6 készüléket tud tölteni 4 darab USB-vezetékes, és 2 vezeték nélküli töltőponton keresztül.

Fotó: Mészáros Annarózsa/LikeBalaton.hu

Gyenesdiás

Gyenesdiáson, a Kárpáti korzón lévő szabadtéri kondiparkban állítottak fel egy Steora okospadot. Az eszköz tíz méteres körben bocsát ki wifi jelet, valamint kábeles és vezeték nélküli töltést is biztosít az okoseszközöknek. A napenergiával működő okospad egy független felhasználású, vezeték nélküli készüléktöltővel és két smart USB-csatlakozóval is rendelkezik, amik a mobilkészülékek gyorstöltését teszik lehetővé.

Veszprém

Veszprémben a Kossuth Lajos utca elejére és közepére helyeztek ki magyar fejlesztésű Kuube okospadokat. A teljesen egyedülálló forma és tető lehetőséget ad arra, hogy nyáron akár a déli órákban, tűző napsütésben is védett helyen töltsünk el időt és töltsük okos készülékünket. A 480 watt teljesítményű napelemnek köszönhetően pedig télen is zavartalanul élvezhetjük a pad nyújtotta szolgáltatásokat. USB-portok és vezeték nélküli töltők (Qi) működnek itt is, a pad wifi hotspotként is működik.

Az egyik okospad a veszprémi sétálóutcán

Fotó: Penovác Károly/veol.hu

Keszthely

Keszthely egyik legforgalmasabb találkozási pontján, a vasút- és buszállomás mellett egy szakközépiskola közelében, a Park utcában alakítottak ki egy sétányt, ahol felépült egy Kuube okospad is. Két vezeték nélküli és két USB-s töltővel rendelkezik, a pad wifi hotspotként is működik. A hazai tervezésű, fejlesztésű és gyártású okospadot napenergia tölti, minden alkatrésze magyar gyártású.

Hamar népszerű lett az okospad

Fotó: Mihály Szilvia

Balatonmáriafürdő

Balatonmáriafürdőn a kikötőhöz vezető Bernáth Aurél sétányon és a fizetős strandon találhatjuk minimalista stílusú Steora okospadot, melyen telefont tölteni és internetezni is lehet. A beépített hűtőrendszerrel az ülőfelület még a nyári forróságban is kellemes hőmérsékletet biztosít. Ez az okospad egy független felhasználású, vezeték nélküli készüléktöltővel és két smart USB-csatlakozóval is rendelkezik, amik a mobilkészülékek gyorstöltését teszik lehetővé. A 4G router segítségével az internetkapcsolat a pad 4 méteres körzetében elérhető.

Okospad a település fizetős strandján Fotó: Mészáros Annarózsa/LikeBalaton.hu

Okospad a hajóállomásnál Fotó: Mészáros Annarózsa/LikeBalaton.hu

Balatonfenyves

Egy pályázatnak köszönhetően került a fenyvesi Községháza előtti szoborparkba egy Steora okospad, amely főleg a nyaralóvendégek és kerékpáros turisták körében örvend nagy népszerűségnek. Beépített napelemekkel rendelkezik,wifi hotspotként és okoseszközök számára töltőállomásként is szolgál.

Fotó: Mészáros Annarózsa/LikeBalaton.hu

Balatonboglár

Balatonboglár igazi "okospad-nagyhatalom". Egy hatalmas fejlesztésnek köszönhetően sok száz milliót költöttek Balatonboglár regisztrált szabadstrandjainak megújítására.

Öt okospad is található ezeken a strandokon: Jankovich strand, Fiumei strand, Bója közi strand, Platán strand, Kodály strand.

A Steora padok napenergiával működnek, wifi hotspotként és okoseszközök számára töltőállomásként is szolgálnak, egy független felhasználású, vezeték nélküli készüléktöltővel és két smart USB-csatlakozóval is rendelkeznek, melyek a mobilkészülékek gyorstöltését teszik lehetővé. A 4G router segítségével az internetkapcsolat a pad 4 méteres körzetében elvileg elérhető.

Okospad Balatonbogláron

Fotó: sonline.hu

Balatonlelle

Balatonlellén a Szent István téren áll a Steora okospad. 100 százalékban napenergiával működik, nincs szükség egyéb energiaellátásra, téli napokon érzékeli az időjárási viszonyokat, és rossz idő esetén lekapcsolja a padot. Beépített napelemekkel rendelkezik, wifi hotspotként és okoseszközök számára töltőállomásként is szolgál. A padba beépített hűtőrendszer segítségével az ülőfelület még a nyári forróságban is kellemes hőmérsékletet biztosít. Az okospad egy független felhasználású, vezeték nélküli készüléktöltővel és két smart USB-csatlakozóval is rendelkezik, melyek a mobilkészülékek gyorstöltését teszik lehetővé. A 4G router segítségével az internetkapcsolat a pad 4 méteres körzetében elérhető.

+ 1 Siófoki okososzlop

Egy különleges oszlopot, vagyis lámpatestet találtunk a siófoki Ezüstparton, a Harcsa utca végén. A szabadstrandi terület korszerűsítése során új konténer WC-t, valamint kültéri zuhanyzót és öltözőt alakítottak ki, melyek mellett egy magas szolár lámpaoszlop is helyet kapott. Az oszlop keleti és nyugati oldalán jól látható módon színes világító gömbökkel jelzik az UV sugárzás erősségét. (Zöld – gyenge, kék – közepes, piros – erős UV sugárzás.) Ezen kívül négy USB-s töltő is megtalálható az oszlopon, úgyhogy strandolás közben itt is megmenthetjük a lemerült kütyüjeinket.

Ha nem is okospad, de az alul lévő USB-portokon tudjuk tölteni a telefonunkat Siófokon, az Ezüstparton lévő okososzlopon

Fotó: Krausz Andrea/likeBalaton.hu

Nyitókép: Krausz Andrea/likeBalaton.hu

