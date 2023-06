– A hagyományoknak megfelelően, a kaposvári Wass Albert utcában gyülekeztek a motorosok – mondta el kérdésünkre Tisza-Kovács Balázs, a Széles Út Motoros Egyesület elnöke. – Az elsődleges célunk a felvonulással az, hogy látványosan megnyissuk a szezont, ezzel is felhívva az autósok figyelmét arra, hogy mostantól mi is aktívabban a közlekedés részei leszünk, figyeljenek, vigyázzanak ránk. A viszonylag fürge járműveinkkel a közös közlekedést minden évben szoknia kell közlekedés többi résztvevőjének. További célunk a felvonulással, hogy egy jótékonysági gyűjtést is rendezünk a Biztos Kezdet Gyermekház javára.