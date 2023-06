Egyelőre még munkagépektől volt hangos a balatonlellei Napfény strand pénteken délelőtt. A gépek több mint 1600 köbméternyi homokot mozgattak meg az elmúlt napokban azért, hogy igazi tengerparti hangulatot varázsoljanak a településre. Balatonlellén hosszú évek, 2006 óta létezik a különleges homokos borítású partszakasz, amelyet igyekeznek folyamatosan megújítani és a strandszezonra teljesen rendbe hozni.

Kenéz István, Balatonlelle polgármestere ottjártunkkor elmondta, a szabadstrandokkal együtt több mint 100 millió forint pályázati pénzből korszerűsítették a fürdőhelyeket. A Napfény strandon a főbejárat térburkolata újult meg, és a padok szépültek meg. Kenéz István arról is beszélt, az elmúlt egy évtizedben nem változtattak a fizetős strand belépőjegyeinek árán, idén azonban 15 százalékkal megemelték.

– A környékbeli településeken is drágítottak, ezért is döntöttünk úgy, hogy módosítjuk a tarifát – hangsúlyozta a város vezetője. – Az energiaárak is magasabb lettek, és nőtt a fenntartási költségünk is. Azonban még az emeléssel is az egyik legkedvezőbb jegyárat kínáljuk a Balatonon – tette hozzá Kenéz István. A Napfény strand a szezonban 110-120 millió forintos bevételt jelent a városnak.

Balatonbogláron is felkészültek az első nyári hétvégére. Ottjártunkkor a Platán strand zöldfelületén dolgoztak a fűnyíró traktorok. Néhányan már a plédeket is leterítették a vízpartra, és élvezték a napsütést, a bátrabbak pedig a vízbe is bemerészkedtek. Mészáros Miklós, a város polgármestere kérdésünkre elmondta, mind a hat strandot ingyen használhatják a hozzájuk látogatók, a parkolásért viszont az idei évtől már fizetni kell. A település vezetője hozzátette, azért hogy a fürdőhelyeket továbbra is ingyen használhassák a turisták, muszáj volt bevezetniük a fizetős megállást.



Strandot vásárolt az önkormányzat



A balatonfenyvesi szabadstrandok is készen állnak az idei szezonra. A lépcsőket és a mozgáskorlátozott-bejárókat is behelyezték már a Balatonba. Lombár Gábor, a település polgármestere megkeresésünkre elmondta, minden olyan gyermekbarát fejlesztést befejeztek, amitől jobban és biztonságosabban tölthetik el szabadidejüket a fiatalok. A játszótereket ütéscsillapító felületekkel burkolták le, és több új játszóeszközt is építettek, telepítettek. Lombár Gábor hozzátette, egy új strandrészt is megvásárolt az önkormányzat, ott azonban idén még nem lehet fürdeni. A település hatodik strandját várhatóan majd csak jövőre használhatják a vendégek. Ám azon kívül is több mint másfél kilométernyi partszakasz áll a fürdőzők rendelkezésére.