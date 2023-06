A HU-GO elektronikus útdíjfizetési rendszer a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek úthasználata után, a megtett úttal arányosan fizetendő útdíj rendezéséhez biztosítja a kereteket 2013. július 1-je óta. Az

e-útdíj rendszer, amellett, hogy előteremti az úthálózat fejlesztésének és működtetésének finanszírozását, követi „a használó és szennyező fizet” európai uniós irányelvet is, amelynek megfelelően mindenki valóban csak annyit fizet, amilyen mértékben használja a díjköteles úthálózatot, illetve amennyire szennyezi a környezetet. A fizetendő útdíj mértéke – a megtett út hossza mellett – függ az út kategóriája (gyorsforgalmi- vagy főút) és a jármű kategóriája (J2, J3, J4) mellett a jármű környezetvédelmi (EURO) besorolásától is.

„Az elmúlt 10 év tapasztalatairól elmondható, hogy a HU-GO elektronikus útdíjfizetési rendszer jelentős mértékben hozzájárulhatott a közúti árufuvarozás fejlesztéséhez. Ma már a megszolgált útdíj

97 százalékának (2023. májusi adat) bevallása fedélzeti eszközön keresztül történik, ami a többet és rendszeresen fuvarozók számára a kényelmesebb, biztonságosabb megoldást jelenti. Viszonylati

jegyet mindössze a fennmaradó 3 százalék esetében vesznek. Ezzel szemben, az első teljes évben, 2014-ben még csak 60 százalék volt előbbiek aránya, és a megszolgált útdíj mintegy 40 százalékát

viszonylati jeggyel rendezték a fuvarozók.” – mondta el dr. Bozóky Alex, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) vezérigazgatója.

Hozzátette: „Emellett a tehergépjárművek között egyre több a legmodernebb, a környezetünket legkevésbé szennyező, EURO 6 besorolású gépkocsi. Csak az elmúlt 5 évet és a gyorsforgalmi utakat

tekintve elmondható, hogy idén májusban több mint kétszer annyi (225%) ilyen járművet láttak a NÚSZ Zrt. kamerái, mint 2018 ugyanezen hónapjában. Ezzel párhuzamosan például az EURO 5

besorolású járművek száma 45, az EURO 4 besorolásúaké 43, az EURO 3 besorolásúaké pedig 57 százalékkal csökkent ugyanitt. Hasonló arányokat láthatunk a főutak esetében is.” A NÚSZ Zrt. adatai szerint a HU-GO rendszerben regisztrált fuvarozó ügyfelek és gépjárművek száma az elmúlt 10 évben folyamatosan emelkedett, mára előbbi megközelíti a 150 ezret, utóbbi pedig meghaladja a 900 ezer darabot.

A hazai díjköteles utakon 2022-ben mintegy 430 ezer darab tehergépjárművet látott a NÚSZ Zrt. ellenőrzési rendszere, 12 százalékkal többet, mint a működés első teljes évében, 2014-ben. Közülük –

a járművek honosságát tekintve elmondható, hogy – a magyarok vannak a legtöbben: számuk 105,5 ezer darab volt 2022-ben, és 2014-ben is. Őket a külföldi járművek közül (az egyedi rendszám

darabszám alapján) sorrendben a román (2022: 74,6 ezer db), a lengyel (2022: 64,7 ezer db), a bolgár (2022: 27 ezer db), a szlovák (2022: 18,4 ezer db) és a német (2022: 14,5 ezer db) járművek

követik. Érdekesség, hogy míg a román, a lengyel és a bolgár járművek esetében mintegy 35 százalékos növekedést, addig a szlovák járművek esetében nagyjából 20, a német és cseh felségjelzésű

járművek esetében 30 százalékot meghaladó mértékű csökkenés látszik a 2022-es év egyedi rendszám adatait a 2014-es adatokkal összehasonlítva. Továbbá, bár a darabszámot tekintve a TOP

5 külföldi ország között nem szerepel Törökország, a török felségjelzésű járművek száma majd 85 százalékkal ugrott meg 2022-re 2014-hez képest. Eközben olyan honosságú járművek is vannak,

amelyekből a NÚSZ Zrt. ellenőrzési rendszere az elmúlt 10 évben mindössze egy-egy darabot „látott”, ilyen volt például egy venezuelai, egy mexikói, egy barbadosi, egy malajziai és egy nepáli

tehergépkocsi.



Az elmúlt 10 évben az útdíjköteles útszakaszok hossza 6 500 km-ről 7 300 km-re változott, a legforgalmasabb útszakasz az M0-ás autóút 30 - 36 km szelvény közötti szakasza. Míg 2022-ben a

NÚSZ Zrt. fixen telepített kamerái 78,5 millió tehergépjármű-áthaladást rögzítették a díjköteles gyorsforgalmi és főutakon, csak az M0-ás legforgalmasabb szakaszán 4,6 millió járműdetektálás

történt tavaly. Az áthaladásszámokat tekintve összességében elmondható, hogy 2014. óta nagyjából megháromszorozódott a forgalom a hazai díjköteles utakon. A havi futásteljesítményre vonatkozó adatokból az is kiolvasható, hogy a megtett járműkm-ek 70 százalékát a tehergépjárművek a gyorsforgalmi utakon, 30 százalékát pedig a főutakon tették meg. Az elmúlt 5 évet (2018-2022) tekintve előbbi arány közel 8 százalékkal növekedett, azaz a forgalom gyorsforgalmi utakra terelődése irányába mutat.