Olívia nagyon szeret utazni édesapjával, a Kajla útlevélről is hallottak már, s azt mondják: ha iskolás lesz a kislány, mindenképpen kihasználják a lehetőségeket.

Orsós Zsófia édesanyjával és két testvérével utazott pénteken Kaposvárról Öreglakra. – Nekem van Kajla útlevelem, amit az iskolában kaptam – mondta el a kislány. – Utaztam már vele haza, de tervezzük, hogy a balatoni úton is használjuk majd. Dajka Tünde, az édesanyja szerint jó lehetőség a Kajla útlevél, amellyel a család sokat spórolhat.

A múlt héten az osztálykirándulásokon is sok gyerek utazhatott kedvezményesen. – Leginkább a Balatonra utaztak, mutatták a kék füzetet, hogy már mennyi pecsét van benne – mondta el az egyik vasúti dolgozó.

A iskolai szünidő alatt minden alsó tagozatos gyermek díjmentesen utazhat a MÁV-START, a Volánbusz, a GYSEV, a BAHART és a MAHART belföldi, helyközi járatain a Kajla útlevéllel. Ismét elérhető a „Kajla­Balaton24 jegy” is, amellyel az utas által megjelölt időponttól számított 24 óráig korlátlanul lehet utazni a Volánbusz Balatonfüred–Tihany között közlekedő menetrend szerinti járatain, a MÁV-START balatoni vonalain Szabadbattyán–Tapolca, Szabadbattyán–Balatonszentgyörgy és Balatonszentgyörgy–Sümeg között, valamint a balatonfenyvesi kisvasúton. Volánbuszos utazás esetén nem kell menetjegyet váltani, de a helyfoglalással közlekedő járatokra javasolt a Kajla regisztrációs jegy kikérése elővételben a pénztárakban.

A Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint több százezer utazás és több tízmillió utaskilométer köthető a programhoz. Ennyiszer éltek a családok ezzel a lehetőséggel, és járták be az ország nevezetességeit. 2019 óta 700 ezer alsó tagozatos diák örülhetett a Kajla útlevelének és kezdte el a pecsétgyűjtést országszerte. 2022-ben összesen közel 150 ezer utazáshoz használták az útlevelet a MÁV-Volán-csoport járatain.



Az ország minden tájáról érkeznek családok Somogyba



– Az alsó tagozatosok az iskolában kapják meg a Kajla útlevelet, de a helyi Tourinform irodákban is igényelhetik, több esetben már postáztuk is a gyerekeknek – mondta el Mayerné Bocska Ágnes, a kaposvári Tourinform iroda vezetője. Hozzátette: azt tapasztalják, hogy nagyon népszerűek az útlevelek. – Idén számos foglalkoztatófüzet készült melléjük, ezek segítségével a hazai várakat, a Balatont vagy a fővárost is játékosan ismerhetik meg a gyerekek – mondta. – Folyamatos monitorozást végzünk, ez alapján azt látjuk, hogy az ország minden tájáról érkeznek hozzánk családok, akik előszeretettel használják ki a kedvezményt – emelte ki a Tourinform iroda vezetője. Megjegyezte: szívesen pecsételtetnek az úti célokon a gyerekek, amelyekért kisebb ajándék, tavaly például órarend járt.







Fotó: Muzslay Péter