Mohával borított állványon egy különleges könyvet mutatott be Csincsik Zoltán. A végzős képalkotásszakos-hallgató elmondta: a borítót egyik bőrkabátja darabjából készítette, régi bútorlap adja a könyv gerincét, s lapjait is maga készítette merítéssel, amelyben egy vándor kalandozásait mutatja be. – A napló főszereplője körbeutazza a világot és sokszor az írás helyett lerajzolja, amit látott – mutatta alkotását a salgótarjáni hallgató. Terveiről is beszélt lapunknak: a jövőben szeretne digitális animációkat készíteni nagyobb videójáték-gyártó cégeknek.

Szalai Míra Rebeka linómetszéssel készített egy grafikai sorozatot. – Hat alkotáson mutattam be Kirké, görög varázslónő történetét és annyira megszerettem a grafikát, hogy szeretnék a jövőben ezzel foglalkozni – mondta el a kadarkúti hallgató.

Volt olyan fiatal, aki alkotásaihoz öltözött. Manófület rakott fel és piros kontaktlencséjével különleges megjelenést mutatott.

– Ezen a kiállításon tizennégy végzős képalkotószakos-hallgatónk diplomamunkája látható, amelyet hétfőn védhettek meg – mondta el Mátis Rita, a Rippl Rónai Művészeti Intézet egyetemi docense. Hozzátette: a tárlaton digitális munkák, festmények, grafikák, sőt még térbeli alkotások is találhatóak. – Hétfőtől indulnak a diplomavédések, minden nap másik szak hallgatóinak munkái láthatóak a három év megkoronázásaként – mondta el Szőcs Éva Andrea, a Rippl Rónai Művészeti Intézet Vizuális Tanszékének vezetője. Hozzátette: az oktatás során a hallgatók egyedi látásmódjának kibontakoztatására törekedtek, amelyhez különböző technikákat tanítottak nekik, hogy kifejezhessék önmagukat. A tárlatot bárki megnézheti a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületben. Hozzátette: ősszel egy best of diplomamunka-kiállítást is terveznek a Rippl Rónai Intézetben.

Fotók: Lang Róbert