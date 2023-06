Kultkikötő Amfiteátrum - Alsóörs

Idén is emlékezetes színházi produkciókat láthatnak a nézők a Kultkikötő hangulatos szabadtéri játszóhelyein. A nagyszínpadi előadások mellett néhány szereplős kamaradarabok, zenés színházi produkciók és monodrámák is várják a közönséget. A kaposvári Csiky Gergely Színház, a budapesti Karinthy Színház és a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház társulata mellett színpadra lép Csákányi Eszter, Földes László Hobo, Hegyi Barbara, Bezerédi Zoltán és Mertz Tibor, Fullajtár Andrea, Pindroch Csaba és Fesztbaum Béla. Péteri Lilla pedig az Esterházy Péter Tizenhét hattyúk című műve alapján készült monodrámával érkezik a Balaton partjára, Cserhalmi György rendezésében.

Az előadások mellett zenei produkciók is várják a nézőket: az olyan elmaradhatatlan közönségkedvencek mellett, mint a Budapest Bár és A GRUND – vígszínházi fiúzenekar, Udvaros Dorottya egy különleges önálló zenés esttel lép színpadra, a 30 éve töretlen erővel és lelkesedéssel muzsikáló Csík Zenekar Presser Gábor közreműködésével ad felejthetetlen koncertet. Az Anima Sound System zenekarból is ismert Prieger Zsolt pedig Csokonai Vitéz Mihály művészetét mutatja be, egészen új fénytörésben.

A Kultkikötő Kápolnatárlatok keretében a festői környezetű balatonboglári Vörös és Kék kápolnában ezen a nyáron is kortárs magyar művészek alkotásait tekinthetik meg a látogatók. Június 16. és július 9. között Horváth János Milán festőművész és Vén Zoltán grafikusművész Profán mítoszok című kiállítása látható, melynek „képmeséiben” tipizált karakterek, a klasszikus kultúrtörténet szereplői, mitikus alakjai jelennek meg – hol humorosan groteszk, hol sodró drámai szenvedéllyel. Július 14. és augusztus 13. között pedig a kápolnák falain belül is a Balatoné lesz a főszerep: Weiler Péter és Balaton Offseason Instagram-oldalt működtető fotós, Bartha Dorka nem mindennapi művészi kollaborációra szövetkeztek.

És hogy a legkisebbek mire számíthatnak idén nyáron? Akárcsak a korábbi években, a Kultkikötő most is az ország legjobb gyerek- és bábszínházi társulatait és legvarázslatosabb előadásait hívta meg, hogy a strand, a fagylalt és a vizibicikli mellett még tovább színesítsék a balatoni nyarat. Közel hatvan izgalmas gyermekprodukció repít kicsiket és nagyokat a mesék birodalmába. Lesznek titkok és csodák, kalandok és nevetés, valamint – ahogyan azt a jó meséktől megszokhattuk – örök érvényű tanulságok is.

forrás. likebalaton.hu