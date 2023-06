Tomanek Péter, a Kaposvári egyházmegye püspöki irodájának igazgatója megkeresésünkre elmondta, a plébániákon jelenleg valamivel több mint 70 pap dolgozik, akiknek az átlagéletkora 50 év alatt van. A szolgálatot azonban hússzal kevesebben végzik, mint két évtizeddel ezelőtt. Azért, hogy minden feladatot és települést jól el tudjanak látni, diakónusok és akolitusok is segítik a munkájukat. A zömében családos férfiak és nők igeliturgiákat tartanak, közös imádságokat és közösségi programokat is szerveznek.

– Nem feltétlenül éljük meg problémaként azt, hogy kevesebb a pap, inkább isteni tanításnak nevezném – hangsúlyozta Tomanek Péter.

– Ez azért alakult így, hogy a „civileket”, híveket jobban vonjuk be az egyház feladataiba – tette hozzá a püspöki iroda igazgatója.

A Somogyi Református Egyházmegyében is szükség lenne még lelkipásztorokra, egyelőre azonban a meglévő 47 el tudja látni a feladatokat. Hella Ferenc esperes elmondta, nagyjából tíz év múlva lehetnek gondok az egyházmegyében, ezért olyan országos programot indítottak, amivel vonzóvá lehet tenni a lelkészi munkát. – A Zsinat az idei évet a lelkipásztori hivatás évének választotta – emelte ki Hella Ferenc. – Azért is kap ekkora hangsúlyt, hogy minél több fiatal válassza a lelkipásztori pályát. Előre kell tekintenünk, mert ha nyugdíjba vonulnak az idősebb kollégák, akkor nem lesz utánpótlás. Pontos számokat nem tudok mondani, de kevesen jelentkeznek a teológiákra. Éppen ezért a felsőoktatási intézmények az egyházi középiskolákba és a gyülekezetekbe is szerveznek népszerűsítő napokat, hogy minél több fiatalt szólítsanak meg – tette hozzá a somogyi esperes. Hella Ferenc arról is beszélt, a lelkipásztori hivatás éve nemcsak a „toborzásról” szól, hanem arról is, hogy a meglévő prédikátorokat támogassák, és olyan újító ötletekkel, tanácsokkal lássák el őket, amivel tovább tudják gyarapítani a gyülekezeteket.





Fotó: Lang R.