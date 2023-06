A városlakók és ingatlantulajdonosok véleményére is kíváncsiak voltak Fonyódon, hogy milyen névre kereszteljék el a megújult Szaplonczay-sétányon található kávéházat. A legkülönfélébb ötletekkel álltak elő az internetezők, sokan javasolták a Ripka kávézó nevet, de felmerült a Szinyei név is, hiszen Szinyei Merse Pál is kötődött Fonyódhoz. Végül az elmúlt héten tartott projektzáró eseményen Erdei Barnabás elárulta, hogy milyen nevet kapott az új, impozáns vendéglátóhely.

Ugyan sokan javasolták a Panoráma és sétány nevet, végül a Szaplonczay Kávéház nevet kapta az épület.

A kávéház is abból a Balaton madártávlatból projektből valósult meg, amelyből 739,63 millió forintot költöttek Szántódon, Balatonlellén, Balatonföldváron és Fonyódon, Gyenesdiáson, Szigligeten és Balatongyörökön elkészült fejlesztésekre.