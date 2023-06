A Honvéd Utcai Tag­iskolában már a drapériát és a díszítést helyezték el a szombati ballagáshoz. Közben a felsős osztályok rövid sétára indultak, és ebbe egy kis fagyizás is belefért az utolsó tanítási napon.

Az 1/b osztályban fotókat osztott ki a gyerekekről egy napközis nevelő, a fényképek hátoldalán névre szóló üzenetet kapott minden tanuló. Ajándékozással búcsúzott az osztálytól, hiszen jövőre az új elsősöket tanítja majd, mondta Szabolcsi-Kollárovics Éva osztályfőnök.

Az ötödikesek nagyon várták már a nyári szünidőt. Bárány Eliza szüleivel és testvéreivel néhány hét múlva indul nyaralni, de fitnesz és tenisztábor lakója is lesz. Horvátországba készül a család, szeretnének fürdeni a tengerben, és megnézni a helyi nevezetességeket. Tanulni biztosan nem fog, csak az utolsó hetekben veszi majd elő a tankönyveket szeptember előtt. Osztálytársa, Dorottya Tenerifén is eltölthet pár napot, anyukája, apukája és a húga kíséretében. A barátnőivel tánctáborba és kézművestáborba is ellátogat, és a teniszt ő sem hanyagolja el. A bizonyítványa kiváló, hiszen csak matematikából kapott négyes osztályzatot.

Két hétre a Balatonra költözik Eszes Boglárka, és Budapestre is elutaznak, valamint egy lovastáborban is pihen majd. Nem fél attól, hogy unatkozna a nyáron, és azt tervezi, hogy minél kevesebb időt tölt a számítógép előtt.

Örültek annak, hogy az idén semmi sem szakította meg a tanévet, és a covidos időszak után visszatérhettek a hagyományos oktatáshoz, mondta Delyné Horváth Andrea igazgató. Minden programot meg tudtak valósítani amit elterveztek, sőt plusz szabadidős tevékenységeket emeltek be, mert úgy látták, hogy erre nagy szükség van. Egészségnapot tartottak, volt családi délután, az utolsó héten aszfaltrajzverseny, és sok rendezvény, ami felszabadította a gyerekeket a tantárgyi kötelezettségek alól. Az iskolába 392 diák jár. A szombati évzáróval zárják le a 2022/23-as tanévet, szeptemberben találkoznak újra.

A kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában a diákok közösen végigvonultak a tantermeken és a folyosókon, így búcsúztak jelképesen az épülettől – ki csak a nyárra, a végzősök pedig egy életre. A hetedikesek rendhagyó osztályfőnöki órán vettek búcsút a nyolcadikosoktól, míg a végzősök műsorral köszöntek el a tanáraiktól. Az iskolát alaposan feldíszítették a nagy eseményre, az alsóbb osztályosok pedig sorfalat álltak, így tisztelegtek a távozó végzősök előtt, tudtuk meg Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgatótól.

Mozgalmas volt a most zárult tanév a Bárczi-iskolában

Mozgalmas tanévet zártak a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ diákjai idén, hangzott el az intézmény pénteki évzáró és ballagási ünnepségén. Benczéné Csorba Margit főigazgató elmondta, nagyon sikeres hónapokon van túl a mintegy háromszáz diák. Több tanuló és csapat is kiemelkedő eredményeket ért el sport, képzőművészet és más területeken. – Sok mindent szervezett az iskolánk – mondta Benczéné Csorba Margit.

– Ilyen volt az országos komplex tanulmányi verseny. Erre különösen büszkék vagyunk, mert minden vármegyéből érkeztek diákok és pedagógusok. Ezen kívül sok jótékonysági rendezvény volt a javunkra is, amelyek segítették a diákok digitális fejlesztését – tette hozzá. A Bárczi-iskolából 18 nyolcadikos diák ballagott el és 29 szakiskolás fejezte be tanulmányait. A fiatalok állatgondozói, szakácssegéd, háztartásvezető és számítógépes adatrögzítő képesítést szereztek.

Az iskolai ünnepségen részt vett Szita Károly, Kaposvár polgármestere, aki átadta az iskolának a Kaposvár 150-es díszzászlót.