A napokban minden somogyi oktatási intézményben ünnepet tartanak a kisdiákok és a pedagógusok. A nemzetközi pedagógusnap jó alkalom arra, hogy megköszönjük tanárainknak, nevelőinknek mindazt a munkát, amit elménk pallérozottságának fejlesztésébe tesznek nap mint nap. Tűnjön bármennyire is reménytelennek a feladat egyesek esetében, mégsem adják fel, küzdenek a sajátjuk mellett mindenki eszéért, és így jövőjéért.

Gyerekkoromban mindig nagy kínban voltam, mikor ez az ünnep közeledett. Édesanyám nem válogatott a tanáraim között, mindegyiknek vett virágot, és parancsba adta, hogy adjam nekik oda. Mondjak mellé néhány kedves szót, de legalábbis ne álljak ott kukán. Persze, jómagam nem tudtam így összemosni oktatóimat. Akiket tényleg jó tanárnak tartottam, esetleg szerettem is, ott nem jelentett gondot pár giccses sablonmondat kíséretében rámelegíteni a csokrot az ünnepre hivatkozva. De, akik látványosan nem kedveltek engem, esetleg okkal, vagy ok nélkül nehezítették életem, náluk valahogy nem jöttek elő a szavak belőlem. Egy egész alsó tagozat kellett, mire rájöttem, hogy nincs visszacsatolás. Édesanyám sosem tudja meg, tényleg odaadtam-e a virágot. És még pár év kellett megtapasztalni, hogy ettől függetlenül meg fogom keserülni, ha mégsem adom oda a tisztelet csokrait…

Azóta természetesen tudom, hogy a belső harcomat az okozta, hogy már akkor is sejtettem: nem az az igazi pedagógus, akinek papírja van róla. Ahhoz mindig valami több is kellett. De szerencsés vagyok, mert igazából csak azokra emlékszem szívesen, akik hozzátettek valamit az életemhez. Szeretettel köszöntöm ma is „igazi” pedagógusaimat!