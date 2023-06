Az üvegdobozokban a hüllőkön és kétéltűeken kívül pókok, rovarok, lepkék is helyet kaptak. Különleges ásványokkal és növényekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. A rendezvényen a terrarisztikai felszereléseket, kézműves ajándéktárgyakat is beszerezhettek, és állatorvosi-, állattartási tanácsokat kaphattak az érdeklődők.