A tartósítószertől és egyéb adaléktól mentes élelmiszerek, így a mézek és tejtermékek, valamint a különféle gyümölcskészítmények mellett fazekas termékek és dísztárgyak is megtalálhatók a piacon. A festői környezetben lévő létesítményben a csak kikapcsolódni vágyók is remekül érezhették magukat a vendéglátásra is berendelkezett piacon.

Fotók: Varga László

Fonai Tibor tulajdonos kiemelte, hogy az ide látogatók többsége visszajáró vendég, nem kevesen Somogyon túlról érkeztek, de külföldi vendégek, így elsősorban németek is tartoznak a törzsvásárlók közé.