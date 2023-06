A jubileumi gálaműsorra a 98 éves kaposvári Vikár Béla Vegyeskart és a 147 éves siófoki Férfi Dalkört is meghívták. A zenei eseménynek a Lengyel-Magyar Barátság Háza adott helyet, ahol vidám hangulatú magyar, valamint egyházi dalok is felcsendültek. A kórusok közösen is színpadra álltak, és előadták Dvořák: Égi szent béke jöjj című művet.