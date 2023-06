A beszélgetést irányító Gombos Péter olvasáskutató párhuzamos életrajzok címszóval a szép számú közönséget is bevonta a beszélgetésbe a Takáts Gyula Könyvtárban, közösen kellett kiválasztaniuk az íróval, hogy mi jellemző rá. Megtudhattuk, hogy bár szülőföldet nem választ az ember, mert az meghatározó élmény mindenkinek, de Grecsó Krisztián mégis a legotthonosabban a somogyi és zalai dombok között érzi magát. Az alföldi táj sok jó írót adott, de „kell hozzá fantázia”. A tanyán felnövő nagyapja megmagyarázhatatlan vágya volt – ami gyakran disznóöléskor került elő –, hogy olyan pesti polgár lehessen, aki nem lóg ki a körútról. Ez az álma beteljesült a dédunokával, aki ma úgy sétál a körúton, minta az övé lenne.

– A családi emlékezet érdekes ügy, mert nem feltétlenül azért mondunk valamit, mert igaz, hanem azért, mert hiteles – idézte fel az író. – Ha elkezdünk valakit idealizálni, akkor nem lesz élő viszonyunk hozzá. Így működik ez a nemzeti emlékezetben is. Én íróként a felejtés ellen dolgozom, ez a legfontosabb. A történetek elkezdenek élni, és belakni a teret – emelte ki.

A gyermekvállalás átrendezi a családon belüli pozíciókat, és vizsgája az emberi létnek, hiszen szülőként olyan személyi­ségjegyek kerülnek elő, amelyek meglepetésként érik az embert, fűzte hozzá. Egy idős rokona félrehívta, és elmondta, hogy apaként nem mutathatja ki az érzéseit, mert nem lesz tekintélye. Nem gondolja, hogy az övé jobb modell lenne, de nem tudja másképp csinálni, mert az hazugság lenne.

Kemény egy éve volt, mert közben átesett egy súlyos betegségen. – Kezdetben el akartam titkolni, nehogy billog maradjon rajtam – mondta őszintén. – Nem akartam, hogy gyógyult rákbeteg legyen az identitásom. De mások kiállása annyit segített, hogy úgy éreztem, nem lenne tisztességes hallgatnom róla. Arra vigyáztam, hogy ne tűnjek szakértőnek „a magyar író mindenhez ért” alapon. Látom, hogy sok minden nincs kimondva ebben a témában. Rendkívül nehéz a kezelés utáni időszak, amikor valaki vissza akar térni a régi élete kulisszáihoz, de azt érzi, hogy sok mindent elvesztett. Ezt nincs kivel megbeszélni, mert a környezete gyógyultnak könyveli el. A betegség után nem lettem bölcsebb, de sokat tanultam, önmagamról.

Szorongós apának tartja magát, és azért, nehogy elvonja a regényírástól a gyermeknevelés, bevezette az éjszakai műszakot. Korábban kinevette a kollégáit, hogy miért kell gyermekverseket írni, csak mert gyermekük született, de egy év sem telt el, és megjelent a hasonló kötete is. A Lányos apa című tárcanovellái nagy sikert arattak, azóta a Csík zenekar tagjaival készítettek egy lemezt is a könyvből.

Fotó: Lang R.

Az írás előtt el kell végezni a lelki munkát



Jelenleg apjáról ír regényt, ami a 60-as, 70-es évek vidéki Magyarországán játszódik, és Apa üzent a munkacíme. Nem akart terápiás szöveget írni, ezért a regényírás előtt a lelki munkát el kellett végezni hozzá, fejtette ki. Ez a lelki munka a megbocsátásról szól, hiszen nem lehetnek indulatok a szövegben, mert az olvasónak kell eldöntenie, hogyan viszonyuljon a mű szereplőihez. Grecsó Krisztián úgy tartja, hogy egy átalakuló világban a családok és az apák helyzete is változik. A mai kor elszigeteli a családokat. Ha ő kiskamaszként rágyújtott volna az utcán, akkor falujában a szembejövők közül már a második ismerős kiütötte volna kezéből a cigit, idézte fel. Ha azonban ma egy gyerek bajba kerül egy játszótéren, és ő idegenként megszólítja, akkor azt kockáztatja, hogy a szülő ráförmed.