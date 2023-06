Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint csütörtökön kora délutánig Nagyatádon mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 34,7 Celsius fokot, s dobogós helyen volt Homokszentgyörgy (34 fok) és Babócsa, ahol 33,9 fokot regisztráltak. Sokan csobbantak a Balatonba is, a víz hőmérséklete 24,2 fok volt Siófoknál. A bágyasztó hőségre a közlekedési cégek és az állattartók is felkészültek.

– Folyamatosan ellenőrzik a vasúti pályákon a kritikus sínhőmérsékleti pontokat, s amennyiben a 45 Celsius fokot elérő, illetve meghaladó sínhőmérsékletet mérnek, a MÁV fokozott pályafelügyeletet vezet be – tájékoztatta lapunkat a vasúttársaság. – A tartós hőterhelés szerkezeti változásokat okozhat a vasúti pályában. Magas sínhőmérsékletnél – 50-60 Celsius fok között – a pálya valamelyest deformálódhat. Amennyiben ennek jelei mutatkoznak, a vasúttársaság a biztonságos vonatközlekedés érdekében sebességkorlátozást vezethet be.

A somogyi rendőr-főkapitányság közölte: a meleg időjárás miatt gyengülhet az autósok koncentráció képessége, tompulhat a figyelmük. A járművezetők mellett a gyalogosokra is jellemző a figyelmetlenség a rendkívüli időjárás idején, ezért mindenkitől türelmet és odafigyelést kérnek. A betegszállítók is felkészültek a hőségre, a kaposvári Pannon Mentő valamennyi járműve klimatizált, s a sofőrök indulás előtt hideg ásványvizet kapnak. Bődör József ügyvezető azt mondta: 12 járművük havonta nagyjából 60 ezer kilométert tesz meg, csaknem 5800 beteget sugárterápiára, illetve művese-kezelésre visznek, s a járóbeteg-szállításba is bekapcsolódnak.

Pásztohy András, a szentgáloskéri Agrária Zrt.elnöke szerint is a forróság idején fokozott figyelemre van szükség. Gazdaságukban 365 tehénről és szaporulatáról gondoskodnak, naponta 9500-10 ezer liter tejet szállítanak a kaposvári tejüzembe. Több mint 30 nagy teljesítményű ventillátort helyeztek el korábban az istállókban, s a vízpárásítót is használnak. Azt mondta: a tejhozamnál egyelőre nem érzik a kánikula hatását. Ha a forróság tartós maradna, legrosszabb esetben akár 15-20 százalékkal csökkenhet a tejtermelés, s ez több millió forintos kieséshez vezethet havonta.