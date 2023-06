Szombaton 180 ifjú gyermekvasutas tett fogadalmat a hűvösvölgyi végállomáson. A tanév alatt ősszel és tavasszal is indult egy-egy négyhónapos tanfolyam, ahol a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel ismerkedhettek meg a gyerekek, majd a sikeres vizsgákat követően szolgálatba állhattak. A Gyermekvasút egyre növekvő népszerűségét jól mutatja, hogy az előző és a most záruló tanévben is rekordszámú gyermekvasutast avathattak fel.

Pafféri Zoltán - MÁV Zrt. vezérigazgatóAz ifjú vasutasokat Pafféri Zoltán vezérigazgató fogadta gyermekvasutassá a MÁV nevében. Beszédében elmondta, hogy a vasúttársaság az elmúlt években saját forrásból valósította meg két állomás rekonstrukcióját és a hűvösvölgyi tábor újjáépítését, továbbá a jövőben is folytatódik a kisvasút járműveinek és állomásainak felújítása.

Besztercán Kornél, a Gyermekvasút vezetője köszöntőjében kiemelte, hogy a kisvasútnak milyen nagy szerepe van a közlekedési szakemberek utánpótlás-nevelésében, és kitüntette azt az ötven ifjú gyermekvasutast, akik kitűnő eredménnyel végezték el az idei képzést.

A budapesti Úttörővasút első, 3 kilométeres szakaszát 1948. április 11-én kezdték el építeni a Széchenyi-hegyen a Hegyhát út és Golfpálya út találkozásánál. Az első vonalrészen megépült Széchenyi-hegy végállomás, Normafa megállóhely, Csillebérc (Úttörőváros) és Virágvölgy (Előre) állomás, a vonatforgalom 1948. július 31-én indult meg. A kerek évfordulóra, illetve a legelső vonat indulására emlékezve idén július 31-én is családi programokkal és járműbemutatóval készülnek majd a széchenyihegyi végállomáson.

Az 1948-as kezdet után az építkezés további két szakasszal folytatódott, a teljes vonalat 1950. augusztus 20-án adták át Hűvösvölgyben. Az Úttörővasút-Gyermekvasút 75 éves fennállása alatt mintegy 16 ezren szolgáltak kisvasutasként a vonalon.

A budapesti Gyermekvasút közel 12 kilométeres hosszával 2015-ben bekerült a Guinness Rekordok könyvébe, mint a világon a leghosszabb olyan vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot 10-14 éves korú gyermekek látják el. A Budai-hegység közkedvelt kirándulóhelyeit összekötő kisvasúton egész évben járnak a vonatok, jelenleg mintegy hatszáz gyerek váltja egymást a szolgálatban.

Nyáron munkanapokon óránként, hétvégén 40-50 percenként indulnak a vonatok. A menetrendben előre meghirdetett napokon nosztalgiajáratok is forgalomba állnak, valamint minden nyári hónapban egyszer Panoráma expresszt indítanak, ami a hárs-hegyi panoráma-ívben megállva páratlan kilátást biztosít a nyáresti fővárosra.

A következő gyermekvasutas tanfolyam október elején indul, szeptember elejétől lehet jelentkezni a Gyermekvasút honlapján történő regisztrációval.

forrás: MÁV