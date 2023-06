– Fontosnak tartottuk, hogy oldva a Covid okozta félelmet kimozduljunk a bezártságból – mondta a megnyitón Virág Zoltánné, az alapszervezet vezetője.

A rendezvény legidősebb résztvevője, a 95 éves Sikes János azt mondta, mindig is közösségi ember volt, s miután tavaly ősszel végleg elment a felesége, még nehezebben tud megmaradni otthon. Révész Imre is kimozdult otthonról, amint lehetőség kínálkozott rá, annak ellenére, hogy közösségben is szeretett mindig háttérben maradni akkor is, amikor az összevonás előtt a taszári alapszervezetben vezetőségi tag volt.

A találkozón Virág Zoltánné emlékezett meg az évfordulóról, és versek is elhangzottak, ebéd után pedig beszélgetve, kártyázva és a környékkel ismerkedve sokáig együtt maradt a társaság.