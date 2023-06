A megnövekedett utazási igények miatt, június 16-tól a tervezetthez képest plusz egy fekvőhelyes kocsival kiegészítve, összesen 6 kocsival közlekedik az egyik legnépszerűbb nemzetközi éjszakai vonat.

Az április elejétől elindított értékesítés óta az Adria InterCity-re a helyüket már közel kilencezren foglalták le, amely azért is tekinthető kiemelkedőnek, mert a tavalyi turisztikai szezonban összesen 11900-an választották a közvetlen vasúti élményutazást Budapest és Split között. Az idei évben – a bővített közlekedési időszakú – Adria InterCity-re akkora az érdeklődés, hogy a legmagasabb színvonalú hálókocsik helyeinek több mint 80 százalékát már lefoglalták az utasok, ezért igyekezniük kell a jegyvásárlással mindazoknak, akik a kényelmes komfortot nyújtó, pároknak és a kisebb családoknak ideálisabb, magasabb szolgáltatási színvonalat is biztosító 1-3 ágyas hálókocsi-fülkékben utaznának. Az ugyancsak csendes futású, klímás, konnektorokkal is felszerelt fekvőhelyes kocsik foglaltsága is az 50-60 százalékot közelíti. Kiváltképpen a vakáció időszakában közlekedő járatokra magas az értékesített helyek aránya.

Az utazási igények kielégítése érdekében, – a tervezett június végi erősítés helyett – már június 16-tól plusz egy fekvőhelyes kocsit is közlekedtet a MÁV-START az Adria InterCity vonatokban, ezáltal akár 50 utassal is növelve egy-egy járat kapacitását.

A szeptember 30-ig irányonként heti 3 alkalommal közlekedő Adria InterCity ideális a horvátországi nyaralást tervezőknek, mert a járat Split központjába érkezik, az óváros és a kikötő közvetlen szomszédságába, illetve a táv nagy részét alvással is lehet tölteni, így pihenten érkezve, már az utazás is a nyaralási élmények részévé válhat. A vonat teljes útvonalán széles étel- és italkínálatú étkezőkocsi biztosítja a fedélzeten az ellátást.

A MÁV-START az érdeklődőknek részletes bemutatót állított össze, amely a MÁV honlapján itt érhető el.

A részletes menetrendet, megállási helyeket, valamint az egyes napokon elérhető árakat az utasok megtalálhatják az ELVIRA menetrendi kereső felületén (www.jegy.mav.hu), ugyanitt a jegyek is megvásárolhatók.