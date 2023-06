A program szakmai részeként Szaka Zsolt egyesületi „Értékeink” címmel, Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke pedig „A megváltozott klíma és mi, Somogyiak” elnevezéssel tartott vetített-képes előadást. Míg az előbbi a városban található épített örökségekről, szakrális emlékekről, rendezvényekről, továbbá a múzeumokról, kiállításokról, valamint az önkéntes hagyományápoló egyesületek tevékenységéről szólt, külön kiemelve a környék természeti szépségeit.

Szaka Zsolt beszélt még a somogyi kulturális örökségekről, kiemelte, hogy 30 díjazott van, akik a hagyomány-átörökítést, és az értékmentő tevékenységet szolgálják. Végül említést tett még a Marcali és a jelentősebb Somogyi díjazottakról is. A helyi kitüntetettek között a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom mellett, az ipartestület és a benne folyó tevékenyég is „Örökségünk – Somogyország kincse” elismerést kapott. Az utóbbi előadáson Huszti Gábor alelnök pedig kihangsúlyozta az ENSZ klímakutatással foglalkozó szervezetének nyilatkozatait, amelyek szerint ebben az évszázadban a felmelegedés drámai méreteket ölt és az átlag hőmérséklet akár 5,8 fok C-al is nőhet az előrejelzések szerint. Somogyban már jelenleg is sok települést érint az ár-, a belvíz, a rendkívüli időjárás (villám-, jégesők), vagy éppen a földalatti veszélyforrások.

A rendkívüli esőzések következtében keletkezett vízátfolyások miatt például forgalmas utakat kellett az idén lezárni az árhullám miatt Böhönyén, Balatonszentgyörgyön. A klímaváltozás következtében a savas-, jeges-, ónos-, sivatagi homokesők miatt az erdők pusztulása is sajnos jelentős méreteket ölt Somogyban is. Az alelnök példákat hozva beszélt még a Somogy vármegyét érintő éghajlat változási problémakörökről: az átlaghőmérséklet növekedéséről, csapadékváltozásokról, és a szélsőséges időjárásról, illetőleg várható hatásairól.

Büszkén mondta el, hogy a Somogy Megyei Közgyűlés 2018. március 20-án, az országban elsőként fogadta el a megye Klímastratégiáját: a specifikus adaptációs célokat; a klímatudatossági és a szemléletformálási célkitűzéseit. Végül példákat hozott a lehetséges megoldásokra, valamint a takarékoskodási módszerekre. A program kulturális részeként ezután helyi zenekarok szórakoztatták az érdeklődőket a székház udvarán. Elsőként a Marcali 3 Tenor, majd pedig a szintén helyi zenekar, az Oxana lépett fel közismert slágerekkel, illetve magyar és külföldi dalokkal. Emellett lehetőség volt még a Marcali Szépasszonyok és a Fiúk Hagyományőrző Egyesületet (MASZÉP) jóvoltából a „Somogy gasztronómiai különlegességeit” is megismerni, megkóstolni.

A bemutatott ételek között például a kelt prósza, kukoricaprósza, gánica (dödölle), a tócsni, csörögefánk, vagy a lángos is megtalálható volt, melyek elkészítéséről Pomozi Istvánné elnök asszony és az egyesület tagjai adtak felvilágosítást az érdeklődőknek. A másik választási lehetőséget a „Raktár a múltból” című kiállítás bemutatása kínált, melyről Szita Róbert az ipartestület tiszteletbeli elnöke beszélt a különféle iparos műhelyekből összeállított tárgyi emlékeiből. Az érdeklődők megismerhették a ma már csak elvétve előforduló kovács és a csizmadia mesterségek kellékeit. A rendezvényen Miszi Zsuzsanna, és Mohari Zsolt önkormányzati képviselők; valamint Huszár Géza ny. őrnagy, a Honvéd Nyugállományúak Klubjának elnöke is jelen volt.

A második napon Szaka Zsolt vezetett egy mintegy 10 km-es gyalogtúrát a város egyik ikonikus kirándulóhelyéhez, az egykori vízimalom helyén lévő Zuhogóhoz (vagy Csobogóként is hívják a helybeliek). A túrázók a kitűnő időben megfigyelhették a környék változatos állat- és növényvilágát, miközben megtapasztalhatták a klímaváltozás következményeit is, hiszen számos kiszáradt fát láthattak útjuk során.