Nagyon finom volt a cseresznye, amit tőletek vittem, egy kilót most is fogok – kiabálta az egyik vásárló Rádóczi Imre kereskedőnek. A meggy is igen kelendő volt standjuknál, de már karádi sárgabarackot is kínáltak. Sokan keresték az epret is, amely kilóját 1500-1800 forintért kínálták. – A koraiak elfagytak, de szerencsére ezek szépek és egészségesen, több piacon vagyunk jelen, de amíg lesz árunk jövünk – mondta el Kesztyűs Dávid, aki Pécsről érkezett a piacra és meggyet, cseresznyét hozott. A csigák okozta pusztítás miatt többen palánta pótlást kerestek. – Megcsócsálták a paprikát, muszáj vinnem még, úgy tűnik a sörcsapda a leghatásosabb ellenük – mondta el az egyik vásárló.