Bár a régi vásárcsarnokban is szinte állt a levegő, mégis sokan teli kosarakkal távoztak innen. Ennek ellenére többen is azt mondták, hogy kisebb a forgalom megszokottnál, a hőség miatt és azért is, mert sokan már vízparton lógatják a lábukat. A keményvonalas őstermelők az árnyékba húzódva szabadtéren várták a törzsvásárlók érkezését, s friss zöldségeket, házi tojást kínáltak a megszokott minőségben.

Jól fogytak a gombák is. Az egyik standnál megtudtuk, hogy szépen viszik a szerény mennyiségű vargányát, de a drágább rókagombára is van igény. Halmokba rendezve sárgállott a rókagomba az asztalokon, amelyek közül hosszas mérlegelés után választott egy takaros kupacot egy kaposvári asszony. – Még mindig 10 ezer kilója? – kérdezte, abban bízva, talán kicsit csökkent az ár, de arra aligha van esély. Hiszen nem lesz utánpótlás belőle, ha hasonló forró napok jönnek még, mint ezen a héten,tudtuk meg a gyűjtőktől.